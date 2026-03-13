Binissalem aprueba nombrar Hijo Ilustre al músico y compositor Baltasar Bibiloni

El Ayuntamiento de Binissalem ha aprobado por unanimidad el nombramiento del músico y compositor Baltasar Bibiloni Llabrés como Hijo Ilustre. En primer lugar, la concejala de MÉS Maria Magdalena Pons, ponente de la comisión de este nombramiento, leyó el documento elaborado, en el que se hacía un amplio repaso a la vida personal y profesional del compositor. Acto seguido, el fiscal de la comisión, el concejal del PP Enric Morales, aportó una serie de datos y destacó que no había recibido ninguna objeción al nombramiento; al contrario, explicó que la propuesta había suscitado mucho afecto y valoraciones favorables. Sometida a votación, la iniciativa quedó aprobada por unanimidad. El alcalde, Víctor Martí, señaló que todavía no se había fijado la fecha en la que se haría oficial el nombramiento, aunque precisó que el Ayuntamiento se adaptaría a la que propusiera Baltasar Bibiloni.

A continuación de la sesión extraordinaria celebrada el mes pasado se celebró la ordinaria. En uno de los primeros puntos, se aprobó el pago de algo más de un millón de euros en facturas extrajudiciales a proveedores, una medida que no estuvo exenta de discrepancias. Desde MÉS, grupo que votó en contra, la concejala Aurora Mateu expuso que entre esas facturas “las hay que no cumplen los requisitos exigidos por la Administración municipal; hay retraso en su tramitación, muchas no han pasado el proceso correspondiente del área de Intervención, algunas no han sido validadas o han sido rechazadas y, aun así”, añadió, “ahora se llevan a pleno para ser aprobadas”. La edil ecosoberanista también recalcó que entre esas facturas había algunas sobre las que no constaba ni la ejecución del trabajo realizado ni la empresa que lo había llevado a cabo. Asimismo, reprochó que el gasto del área de Ferias y Fiestas es muy elevado y que muchos de esos desembolsos no cuentan con partida presupuestaria. “Es algo que se repite mucho”, afirmó. Mateu también argumentó que al Ayuntamiento le falta personal en el departamento de Servicios Económicos y aludió al nuevo asesor económico contratado hace unos meses por el consistorio. “¿Qué hace este asesor...?”, se preguntó.

Como respuesta, el alcalde, Víctor Martí, comenzó afirmando que a los proveedores hay que pagarles “sí o sí” y que, a día de hoy, que un ayuntamiento apruebe facturas extrajudiciales es algo habitual porque, en muchas ocasiones, no queda otro remedio. Martí reconoció la falta de personal en el área de Servicios Económicos, pero también elogió el trabajo del nuevo asesor económico contratado por el Ayuntamiento. Añadió que la anterior interventora dejó su área en una situación complicada y que la actual interventora accidental está realizando un importante esfuerzo para sacar adelante el retraso acumulado y poner al día la gestión. Por otra parte, explicó que existen facturas sin contrato porque el anterior técnico de contratación no pudo continuar en el Ayuntamiento. También apuntó que, si hay facturas sin partida presupuestaria, se debe a la dificultad que entraña tramitar modificaciones presupuestarias y a que, en ocasiones, surgen trabajos urgentes que deben ejecutarse y que, por tanto, no figuran inicialmente en una partida concreta. En definitiva, Martí quiso subrayar que lo importante al cierre del ejercicio es el superávit y, en relación con ello, aseguró que el balance volverá a ser positivo. Desde el PP, grupo que optó por la abstención, no hubo intervenciones.

Otras propuestas

Finalmente, el pleno aprobó también por unanimidad otras dos propuestas. Una de ellas, presentada por MÉS per Binissalem, en apoyo al sector primario y en defensa de los agricultores de Mallorca. La otra, impulsada por el Partido Popular, hacía referencia a la conmemoración del 8 de Marzo. En ella se reivindicaba esta fecha como una jornada para celebrar el talento femenino y potenciar el protagonismo de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública y privada. También se instaba al Estado y a la comunidad autónoma a reforzar políticas de empleo que favorezcan la inserción laboral de las mujeres en sectores de calidad, reduzcan la temporalidad y mejoren las condiciones de trabajo. Del mismo modo, se reclamaba al Govern la consolidación de medidas de conciliación y corresponsabilidad familiar que faciliten el equilibrio entre la vida laboral, familiar y personal, como la gratuidad de la etapa educativa de 0 a 3 años, el tope de comedor, el apoyo a actividades de ocio adaptado y el impulso de las medidas previstas en la Ley de Conciliación de las Illes Balears. La propuesta también defendía el fomento de políticas educativas y de sensibilización en igualdad desde la infancia y la adolescencia, promoviendo una cultura de respeto, corresponsabilidad y eliminación de estereotipos de género, especialmente entre la juventud, con el objetivo de avanzar hacia una transformación social profunda. Asimismo, apostaba por continuar e intensificar la lucha contra todas las formas de violencia machista, considerándola una grave vulneración de los derechos humanos de mujeres y niñas, y reclamaba recursos suficientes, coordinación institucional y atención integral a las víctimas en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por último, se incidía en la necesidad de garantizar el acceso a servicios públicos de calidad, incluidos los servicios de cuidado y apoyo a personas dependientes, como elemento estructural para la igualdad entre hombres y mujeres y la justicia social.