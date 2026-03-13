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Alaró estrena el reivindicado vial cívico

Se trata de una nueva vía situada entre la avenida de la Constitución y el camino viejo de Orient, que ha supuesto una inversión de casi un millón de euros

Llorenç Galmés ha asistido a la inauguración del vial cívico.

Llorenç Galmés ha asistido a la inauguración del vial cívico. / CIM

EFE

Alaró

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha inaugurado el nuevo vial cívico de Alaró, una "petición histórica" de los vecinos, que ha supuesto casi un millón de euros de inversión con el fin de mejorar la movilidad en el municipio. Se trata de una nueva vía situada entre la avenida de la Constitución y el camino viejo de Orient, con una extensión de unos 500 metros.

Galmés ha estrenado el nuevo vial caminando junto a los alumnos del Colegio público Pere Rosselló Oliver, el Colegio Nuestra Señora de la Consolación y los miembros de la asociación de gente mayor del pueblo.

El grupo ha utilizado el nuevo eje cívico hasta llegar al camino viejo de Orient, donde se ha destapado una placa conmemorativa de la inauguración. La infraestructura, que ha costado casi un millón de euros, ha sido financiada por el Govern mediante el Fondo de Insularidad.

Movilidad

Es un camino para peatones y bicicletas en la acera derecha de la carretera que promueve la movilidad sostenible y el uso de la bicicleta como medio de transporte y, de esta manera, también se garantiza la protección del medio ambiente. Durante las obras, se ha quitado la cuneta a ambos lados de la carretera. En la derecha está el vial cívico que cuenta con un alumbrado nuevo y unas jardineras con árboles y arbustos que lo integran con el entorno.

Noticias relacionadas y más

También se ha hecho un nuevo sistema de drenaje, a la izquierda de la calzada, con capacidad para aguantar episodios de lluvias abundantes, han informado desde el Consell insular.

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