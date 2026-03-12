Vulnerabilidad sin medida ni control

Las normas necesitan estar asociadas a una tutela y vigilancia permanente que vele por el buen fin que persiguen y el espíritu que las motivo y les da sentido. De no ser así, pueden acabar volviéndose contra sí mismas y desvirtuar por completo los objetivos perseguidos. Eso, en gran medida, es lo que ha ocurrido con el real decreto-ley del Gobierno que protege a los inquilinos vulnerables desde los tiempos de la covid. Su intención es buena, pero nadie ha previsto ni evitado que inquilinos desaprensivos y descarados se adhirieran a él como una lapa. Es la vulnerabilidad tapadera y falsa que repercute sobre unos propietarios tan impotentes como desesperados. En términos más formales, se puede etiquetar como una inseguridad jurídica que pendulea entre unos servicios sociales de informe estandard y unos juzgados con barrera al desahucio.

La cuestión es compleja porque aquí confluyen sin reparo el derecho constitucional a la vivienda digna con el también esencial respeto a la propiedad privada y, por supuesto, al cobro de alquileres y lo hacen en un entorno de acentuada escasez de vivienda, disparo demográfico y migración permanente. Nadie se ha preocupado de moderar a conciencia estos tres factores. Las consecuencias están a la vista.

La historia personal que cuenta Jaime Nadal en esta misma página no es, ni mucho menos, una excepción o un caso aislado. A él le ha pasado con una vivienda familiar en una urbanización de Llucmajor pero ocurre ya en cualquier punto de Mallorca. Se ha instalado una conciencia social de miedo al okupa y desprotección de la propiedad privada, con lo cual, el uso digno y responsable del techo digno queda muy tocado. Conversaciones en esta línea se pueden oír cualquier día, a cualquier hora, en bares y otros lugares de confluencia pública.

Hay inquilinos vulnerables, pero también propietarios vulnerados a fuerza de impagos. Es así porque se ha manoseado y deformado en exceso la norma que da sentido a todo. Se impone, por estricta necesidad, una reconducción. La protección de unos y otros.