Los vecinos piden al Ayuntamiento de Alcúdia que publique todos los informes sobre el segundo cable

La plataforma ciudadana ANACA ha anunciado que acudirá al pleno municipal del Ayuntamiento de Alcúdia programado para este jueves por la mañana para pedir explicaciones públicas sobre el informe técnico encargado al Centre Balear de Biologia Aplicada (CBBA) y conocer "qué posición defenderá finalmente el Consistorio" respecto al trazado del proyecto de interconexión eléctrica entre la península y Mallorca.La entidad solicita al Ayuntamiento que "haga públicos los informes técnicos completos" que fundamentan el nuevo escrito remitido a la Delegación del Gobierno. “Si el Ayuntamiento considera que se han cumplido las prescripciones de los informes técnicos de 2024, lo lógico es que se publiquen los nuevos informes que lo acreditan”, señalan desde la entidad.

Como se recordará, el informe del CBBA, solicitado por el propio Ayuntamiento, concluye que la entrada por la bahía de Alcúdia presentaría una menor afección ambiental que la alternativa actualmente prevista por la bahía de Pollença, tanto en el medio marino como en el terrestre.

Ante estas conclusiones, ANACA considera necesario que el Ayuntamiento aclare cuál será su postura institucional en el expediente del proyecto. Según la plataforma, "las alegaciones firmadas por la alcaldesa no reflejan de forma explícita la recomendación técnica de reconsiderar el trazado a la luz del informe encargado por el propio Consistorio".

Por otra parte, la entidad se refiere a la respuesta remitida por Red Eléctrica de España, promotora del proyecto, al informe independiente encargado por el Ayuntamiento, en la que defiende la idoneidad del trazado propuesto por la propia compañía.

Desde ANACA consideran que esta circunstancia refuerza la necesidad de que exista una "valoración técnica institucional" que contraste las distintas posiciones presentes en el expediente.

La plataforma también ha expresado su preocupación por el hecho de que, según consta en el documento de respuesta de Red Eléctrica, el informe del CBBA fue remitido por el Ayuntamiento a la empresa el 9 de febrero, mientras que su publicación en la página web municipal no se produjo hasta semanas después, el día 20 del mismo mes.

“Resulta difícil entender que un informe encargado con fondos públicos llegue antes al promotor del proyecto que a la propia ciudadanía”, señalan desde la plataforma.

ANACA recuerda además que los informes técnicos municipales emitidos el 5 de noviembre de 2024 fueron desfavorables al proyecto y proponían modificar el trazado previsto debido a diversas afecciones territoriales, ambientales y urbanísticas.

Entre otros aspectos, los informes advertían de impactos sobre espacios naturales protegidos y zonas urbanas, así como sobre elementos patrimoniales y paisajísticos como paredes de piedra seca, hornos de cal, sínies tradicionales, pozos catalogados y encinares protegidos. También se apuntan posibles afecciones en ámbitos especialmente sensibles como el ZEC Puig de Sant Martí y el entorno del Prat de Maristany.

En materia urbanística, el informe de la arquitecta municipal de noviembre de 2024 también fue desfavorable, al considerar injustificado el recorrido por suelo urbano y advertir de posibles interferencias con el planeamiento municipal. El análisis técnico sostiene que la adenda no resuelve estas objeciones e incluso podría agravar algunos de los problemas señalados, afectando a nuevos sectores urbanizables y a proyectos estratégicos del municipio.