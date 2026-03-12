Sant Joan conmemora medio siglo de música coral

El sábado habrá fiesta musical en Sant Joan. Una fiesta a lo grande, como se merece el medio siglo de la Coral del municipio, una efeméride que además coincide con el trigésimo aniversario de la actual formación, después de su refundación en 1996. Para esta sesión, que promete ser multitudinaria, los responsables del coro han invitado a todos los que la han liderado a lo largo de esos cincuenta años. Para los organizadores del evento, éste será una especie de “viaje en el tiempo a través de la batuta”. La elección de la fecha, el sábado 14 de marzo, no es casual, pues coincide con el de la primera actuación, no en calendario anual pero sí en calendario litúrgico: es el cuarto domingo de Cuaresma.

La Coral de Sant Joan, en un concierto en los años 80. / Arxiu Carles Costa

Y ¿cómo se distribuirá esa celebración? Según sus responsables: “Romperá el esquema tradicional para convertirse en un homenaje vivo a su historia, pues cada uno de los directores que ha pasado por la formación dirigirá una pieza del repertorio, generando un flujo continuo de entradas y salidas que simbolizaran el relevo generacional y la continuidad del proyecto”. Además, se han preparado unos textos contando anécdotas y curiosidades, que serán leídos entre cada una de las aportaciones musicales. “Cincuenta años dan para mucho”, comentan los responsables.

Reconocimiento

Este concierto no solo pretende ser una celebración musical, sino también un acto de reconocimiento a todas las personas que, desde 1976, han formado parte de esta familia coral, manteniendo viva la llama de la música en Sant Joan. Así que se pondrán al frente del grupo personas de la talla de Joan Company (fundador y figura clave de la música coral en las Islas Baleares), Francisca Font, Joana Estelrich, Francisca Mas, Kake Portas, Joan Laínez, Damià Muñoz, María Magdalena Oliver y Francisca Rosselló Monserrat, que es la actual directora.

"Nadie, ni yo mismo, pensaba, hace medio siglo, que dedicaría toda mi vida a la dirección coral" Joan Company — Director

Joan Company, que dirigirá el Ave Verum mozartiano afirma que “la efeméride tiene para mí una doble significación, personal y colectiva: haber creado la Coral y haber encendido la llama del canto coral en mi pueblo”. Y añade: “Nadie, ni yo mismo, pensaba, hace medio siglo, que dedicaría toda mi vida a la dirección coral: fundé y dirigí durante 46 años ininterrumpidos la Coral UIB; dirigí, desde su creación, y durante 25 años el Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia; y actualmente soy el Maestro de Capilla de la Seu y director del Cor Festival Cap Rocat”.

Joan Company y Francisca Rosselló, durante el ensayo de la coral. / R.F.

Poco tiempo después de que Company se pusiera al frente de ese proyecto coral, hace cincuenta años, y junto con otros directores de la época, empezó su trayectoria la hoy desaparecida Federació de Corals de Mallorca que, según el director santjoaner, “en su momento ayudó a la revitalización del Canto Coral en Mallorca”.

El programa del concierto del día 14 que se celebrará en la Esglèsia parroquial de Sant Joan a las 20 horas incluye, además del Ave Verum, Cànon de la Pau, Copeo Matancer, Glorious Kingdom, El meu avi, Look at the World, Come to the music, Signore delle Cime y L’amo de son Carabassa, una pieza que se interpretará con antiguos miembros de la coral.