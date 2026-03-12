Las playas de Magaluf y Santa Ponça no podrán abrir este domingo por los impagos del adjudicatario que ahora gestionará Ciutat Jardí

Seis de las principales playas de Calvià estrenarán sus servicios de temporada este domingo, pero entre ellas no estarán ni la de Magaluf ni la de Santa Ponça, después de que el Ayuntamiento haya rescindido el contrato con la empresa adjudicataria (Dahitini Events SL) por las cantidades que adeudaba. Como adelantó este diario, el empresario detrás de esta sociedad, que dejó también impagos en Son Servera, obtendrá la explotación del arenal de Ciutat Jardí, en Palma, al ser la única oferta que se ha presentado.

En un comunicado, la administración municipal explicó que la empresa adeuda, concretamente, los cánones de 2024 y 2025, una circunstancia que “provocó que, semanas atrás, el Consistorio acordara la resolución contractual”. Además, se adoptó, como medida cautelar, la suspensión del contrato. El Ayuntamiento comunicó que ya trabaja para encontrar la “fórmula legal” que permita activar los servicios de hamacas, sombrillas, quiosco y limpieza “a la mayor brevedad posible”.

Los seis arenales que sí estrenarán servicios desde este fin de semana son las tres de Peguera (Palmira, Torà y La Romana) y las tres de Palmanova (es Carregador, Na Nadala y Son Maties), dentro de la apuesta municipal por ampliar la temporada del litoral calvianer desde el 15 de marzo al 30 de noviembre como parte de sus esfuerzos para luchar contra la estacionalidad.

El Ayuntamiento destacó que, en esta legislatura, se ha llevado a cabo además una mejora en la accesibilidad de las playas, y se ha abierto la opción de reservar hamaca y sombrilla a través de una aplicación móvil. Asimismo, recordó, se han ampliado los metros destinados a bañistas.

“Las playas no son sólo una pieza imprescindible del turismo, son también un pulmón verde, una zona de encuentro de residentes. Por este motivo, estarán preparadas tanto para el inicio de temporada, que este año llega a principios de abril, como para nuestros vecinos”, manifestó el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual (PP).

Controvertida adjudicación

Como ha informado esta semana este diario, el Ayuntamiento de Palma ha adjudicado la playa de Ciutat Jardí a Spago Mallorca Real Estate, administrada por un empresario que ha dejado importantes impagos en Calvià y en Son Servera. Era la única que optó al concurso de este arenal y la mesa de contratación de Cort ha dado por buena la oferta de 171.600 euros que se compromete a pagar como canon anual durante los próximos cuatro años.

Este licitador, Nicolau Canaves, también se presentó a los concursos para explotar varias playas de Calvià y de Son Servera, aunque con otras empresas. En el primer caso debe unos dos millones de euros de cánon por la gestión de los arenales de Santa Ponça y Magaluf. En el segundo caso, adeuda en torno a un millón de euros. Por este motivo, el Ayuntamiento calvianer ha acordado la rescisión del contrato.

La portavoz de Cort y regidora de Govern Interior, Mercedes Celeste, destacó que desconocía estos antecedentes porque en los otros dos municipios se presentó con empresas diferentes. En todo caso, indicó que el proceso de adjudicación a Spago Mallorca Real Estate seguirá adelante. "A todas las empresas adjudicatarias se les pedirá la documentación correspondiente y el abono de las garantías. No hay indicios de que alguna de ellas no pueda ser adjudicataria y por tanto el proceso sigue en marcha", señaló la concejala.