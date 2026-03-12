Pequeñas acciones para conservar el patrimonio de la Serra de Tramuntana en Mallorca

La Serra de Tramuntana se convirtió ayer en el aula para una veintena de alumnos del instituto de Sineu. El centro de educación secundaria lleva cuatro años participando en el programa Aprenentatge Servei Serra de Tramuntana, que ha permitido restaurar y reconstruir un rancho de carboneros en la finca de Menut.

El alumnado de primero de ESO B, que pasó dos días en el campo de aprendizaje de Binifaldó, representó al aire libre la rondalla Es Jai de sa barraqueta de Antoni Maria Alcover frente a una barraca recuperada. La experiencia fue un éxito. Paisaje, leyendas, teatro y lengua se unieron en una simbiosis perfecta en plena naturaleza. Son pequeñas acciones que ayudan a conservar y proteger el patrimonio de la Serra.

“Ha sido muy divertido haberlo podido compartir con los compañeros, lo podríamos volver a repetir. Salir de clase para hacer una actividad de este tipo es genial”, aseguró Neus Rodríguez, una de las participantes, de doce años.

“Llevamos mucho tiempo preparando esta obra de teatro y ha ido bastante bien. Hace un par de meses nos dividimos en dos grupos, uno se dedicó a buscar más información sobre quién era Antoni Maria Alcover, sus rondalles y rondalles inspiradas en la Serra. Y el otro grupo adaptó la rondalla a teatro”, explicó Marc Sales, otro alumno.

Su compañera, Adriana Ruiz, añadió: “Esta rondalla está adaptada al medio natural. Creo que ha salido muy bien y nos ha gustado mucho esta experiencia”.

“Lo más fácil ha sido adaptar la obra y lo más difícil, aprenderse el papel y lo que tenías que hacer en todo momento”, reconoció Sales. La obra de teatro estuvo dirigida por la tutora del curso, Victòria Riutort.

Biel Cabot, docente del campo de aprendizaje de Binifaldó, recordó cómo se gestó este programa educativo con el IES Sineu: “Se nos ocurrió la idea de restaurar un rancho de carboneros con todos los elementos arquitectónicos característicos: la barraca, el rotlle, la sitja y el horno. Esto ha durado un par de años, han venido varios cursos y hemos ido restaurando cada uno de estos elementos. Este trabajo se ha hecho en colaboración con el Ibanat y también se ha implicado un profesor ya jubilado, Damià Perelló, que es un experto en construcción de pedra en sec, que nos ha ayudado en la restauración”.

Proyecto estrella

El director del instituto de Sineu, Pere Gelabert, detalló que este programa se ha convertido en un proyecto estrella y referente del IES Sineu “porque es una oportunidad única para el alumnado para aprender, conocer, vivir, experimentar y amar la Serra de Tramuntana”.

Gelabert rememoró el origen del programa: “Empezó como un proyecto piloto, lo implementamos con dos grupos de primero hace cuatro años y después de la aceptación que tuvo, tanto por parte del alumnado y de las familias y del trabajo de todo el profesorado, lo hemos podido hacer extensivo a los nueve grupos de primero de ESO”.

Para los alumnos “supone una experiencia única, algunos no han podido dormir nunca en la Serra, es una experiencia vital que les pone en contacto con la naturaleza y de hecho convierte este entorno natural en un aula durante este periodo de tiempo”, subrayó el director del instituto.

Maria Isabel Salas, directora general de la conselleria de Educación puso en valor este programa de aprendizaje: “Es una aula al aire libre que desde la Conselleria apoyamos y fomentamos estas propuestas, estas iniciativas tan interesantes y tan beneficiosas para el alumnado. Es una muestra de la coordinación de diferentes entidades, asociaciones y centros, en este caso el IES Sineu, que hace posible que la cultura y la historia de les Illes Balears se haga en un entorno tan privilegiado como la Serra de Tramuntana y con actividades tan lúdicas, creativas y significativas para el alumnado”.