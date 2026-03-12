El nuevo informe técnico sobre el cable eléctrico de Alcúdia reabre el debate del trazado

El pleno celebrado este jueves en Alcúdia ha acordado por unanimidad la convocatoria de una reunión informativa sobre el cable eléctrico después del nuevo escenario abierto tras la publicación de un informe técnico independiente encargado por el Ayuntamiento que cuestiona el trazado oficial dado por bueno por la empresa Red Eléctrica de España, la promotora de la segunda interconexión eléctrica entre la península y Mallorca.

A raíz de una moción presentada por Unides Podem y ante la petición unánime de la oposición y de los vecinos, el equipo de gobierno liderado por la alcaldesa Fina Linares (PP) ha accedido a convocar esta nueva reunión con la presencia de técnicos de las administraciones implicadas y del Centre Balear de Biologia Aplicada (CBBA), entidad que ha elaborado el citado informe. No obstante, Linares ha dejado claro que la competencia para decidir el trazado final del cable corresponde al gobierno central y a Red Eléctrica, empresa que se ha apresurado a desmentir los argumentos del estudio de CBBA. La alcaldesa no se ha comprometido en ningún momento a reclamar un cambio de trazado porque, según ha subrayado, este se ha decidido en un grupo de trabajo “extraordinario” formado por todas las administraciones competentes y miembros de VAAC, la primera entidad vecinal que se constituyó para defender los intereses de los residentes.

Otra imagen de la sala de plenos, este jueves. / ANACA

El pleno ha sido seguido por representantes vecinales pertenecientes a esta citada entidad y al nuevo colectivo ANACA que reclama una revisión del trazado. Dos portavoces, uno por cada entidad, han tenido ocasión de intervenir al finalizar el debate político.

La moción presentada por Unides Podem reclamaba la convocatoria de una reunión abierta a la ciudadanía para que el Ayuntamiento explique su postura ante la situación “confusa” que se ha generado a raíz de la publicación del nuevo estudio técnico que valora como mejor opción desde el punto de vista ambiental la entrada del cable por la bahía de Alcúdia, la alternativa preferida desde el primer momento por la corporación municipal y los vecinos, y no por la de Pollença, que es la única opción que ha valorado la promotora y que ha sido plasmada en el proyecto que ya ha pasado el trámite de información pública.

El resto de portavoces de la oposición han coincidido en que el informe de CBBA abre un nuevo escenario que debe ser explicado por el Ayuntamiento. El PSOE ha reprochado al PP su “cambio de opinión” sobre el segundo cable, pasando de reclamar la entrada por la bahía de Alcúdia cuando estaban en la oposición a conformarse con el proyecto que contempla el aterrizaje por la bahía de Pollença. Més, por su parte, ha recordado que siempre ha sido “partidario” de escuchar argumentos técnicos y científicos y que ahora “ha cambiado el escenario” para “abrirse la opción más deseada” que plantea la entrada del cable por la zona con menor impacto, en referencia a la bahía de Alcúdia. Por último, El Pi también ha hablado de un “nuevo escenario” a favor de un trazado con “menos impacto y más económico” si la interconexión entrase por la bahía de Alcúdia, ya que no sería necesario conducir el cable a lo largo de 13 kilómetros por el interior del municipio.

La alcaldesa Fina Linares ha defendido que ya se han realizado diversas reuniones abiertas y ha recordado que en la pasada legislatura, "el conseller de Podem (Juan Pedro Yllanes, al frente de la Conselleria de Transición Energética) calificó el cable como estratégico para garantizar el suministro eléctrico” y además “nunca ofreció información sobre el proyecto”. También ha asegurado que toda la documentación sobre este proyecto está publicada en la web municipal y se ha comprometido a comprobar si falta algún informe por publicar.

La regidora popular ha replicado que en ningún momento ha cambiado de opinión en relación al cable y que ha cumplido con el mandato del pleno de encargar un informe independiente que “se ha incorporado a las alegaciones municipales”.

Linares ha rebajado las expectativas sobre una posible modificación del proyecto al afirmar que “Red Eléctrica ha contestado las alegaciones y dice que la opción de la bahía de Alcúdia no es viable”. “Nosotros no podemos decidir”, ha rematado, “porque la decisión final es del Ministerio de Transición Ecológica y de los órganos ambientales”.

En cualquier caso, la alcaldesa no descarta la posibilidad de hacer un nuevo frente común para ir “todos juntos” a Madrid para “pedir al Ministerio” un nuevo proyecto, una opción que satisface a la oposición y a los vecinos, aunque no ha llegado a concretarse cómo ni cuándo se llevaría a cabo esta posibilidad.

Antoni Viver, presidente de la entidad vecinal ANACA, durante su intervención en el pleno. / ANACA

Al final, el presidente de ANACA, Antoni Viver, ha intervenido en el pleno para reclamar "más transparencia, información y participación ciudadana real” en relación al cable. El portavoz vecinal ha recordad que este proyecto “hipoteca” al municipio y ha reclamado un “tercer criterio” que desempate los argumentos contradictorios planteados por CBBA y Red Eléctrica en relación al trazado más óptimo de la interconexión.

Noticias relacionadas

Por último, un portavoz de la primera entidad vecinal, VAAC, se ha mostrado escéptico sobre un posible cambio de trazado afirmando que el nuevo informe “no tiene posibilidades de cambiar las cosas” y que Red Eléctrica “tiene muchos informes que invalidan la opción de la bahía de Pollença”. “Nos duele a todos, pero debemos asumirlo”, ha añadido. Este representante ha explicado que VAAC también estaba totalmente en contra de la entrada del cable por la bahía de Pollença pero después decidió adoptar una postura “más pragmática” y, al ver que la promotora no valoraba otra opción, los vecinos decidieron concentrar los esfuerzos en minimizar el impacto del cable en las zonas residenciales.