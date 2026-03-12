Inca invierte 260.000 euros en reformar un depósito de agua estratégico

El Ayuntamiento de Inca ha iniciado las obras de reforma del depósito de agua potable del Serral de ses Monges. Esta actuación está destinada a garantizar el correcto funcionamiento de esta infraestructura estratégica para el suministro de agua en el municipio.

El proyecto, que tiene un coste de casi 260.000 euros, "contempla diferentes actuaciones de rehabilitación y mejora para solucionar las patologías detectadas en la estructura del depósito, especialmente problemas de estanqueidad a causa de fisuras en los muros y deterioro de elementos del forjado", explica la institución municipal. En este sentido, se realizará la reparación estructural y la impermeabilización del interior del depósito para asegurar la calidad del agua destinada al consumo humano.

Las obras incluyen la adecuación de las salas técnicas de los grupos de presión y de los sistemas de regulación del cloro, así como mejoras en el patio interior y en diferentes espacios del recinto para optimizar el funcionamiento de las instalaciones.

Por otro lado, el proyecto también contempla actuaciones en el exterior de la torre del depósito con el objetivo de mejorar su integración paisajística, especialmente teniendo en cuenta que el recinto se encuentra en el entorno de los molinos del Serral. En este sentido, se retirarán elementos e instalaciones en desuso de la fachada y se reorganizarán las antenas y equipos de telecomunicaciones existentes.

Las obras han sido adjudicadas a la empresa Obres Comas Beltran SL por importe de 259.906,21 euros (IVA incluido). El plazo total de ejecución es de cinco meses, aun cuando los trabajos de reparación e impermeabilización del interior del depósito se realizarán en un plazo máximo de un mes para garantizar en todo momento el suministro de agua al municipio.

El depósito de agua potable del Serral de Ses Monges, inaugurado en 1982, dispone de dos instalaciones de acumulación de agua. Por un lado, un depósito semienterrado con una capacidad de 1.200 metros cúbicos y una altura de 4,10 metros; y por otro, un depósito aéreo en forma de torre cilíndrica de 9 metros de altura y con una capacidad de 40 metros cúbicos, destinado a mejorar la presión del suministro de agua en la red municipal.