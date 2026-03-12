Denuncian que el Consell cierra parte de un camino público a su paso por la finca del exalcalde de Pollença

La entidad Gadma y la plataforma procamins de Pollença han denunciado la intención del Consell de Mallorca de aprobar de forma inicial la desafectación del tramo de la antigua carretera de Pollença a Lluc, en los puntos comprendidos entre los kilómetros 3,2 y 3,4, que corresponde a la finca de Ca na Borrassa, vinculada a la familia del exalcalde de Pollença Tomeu Cifre, hoy portavoz de Tots-El Pi.

Ambas entidades recuerdan que la recuperación de la carretera vieja de Pollença a Lluc "supuso una lucha contra el cierre de una carretera indudablemente pública" que fue construida en su momento por la diputación provincial, y que consta en el Plan Nacional de Vías Provinciales (1973) y en el Plan General Municipal de Pollença (1991), además de estar incluida en el inventario de Bienes del Consell de Mallorca desde el año 2008.

"A pesar de ser incorporada a este inventario, algunos propietarios fueron muy beligerantes en contra de la recuperación de los tramos colindantes con su finca, como es el del caso del tramo comprendido entre los kilómetros 3 y 5 de la misma carretera", señalan. "Ahora vemos con asombro que los mismos personajes sin escrúpulos se pueden ver beneficiados por la desafectación de un tramo de forma injustificada", lamentan.

En este sentido, Gadma y plataforma expresan su "preocupación" por "lo que parece ser la nueva política del Consell de Mallorca de dejar en papel mojado el artículo 132.1 de la Constitución que establece que la ley regulará el régimen de los bienes de dominio público y comunales, basándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación".

Ambos colectivos constatan que en este caso la propuesta del Consell de Mallorca "no parece estar ligada al interés general, sino al beneficio de algunos particulares".

El expresident del Consell Miquel Ensenyat y la exconsellera Sandra Espeja celebran la reapertura del camino en 2017. / J. Frau

Recuerdan que en el BOIB de 25 de junio de 2015, referente a la aprobación definitiva del Plan especial de ordenación y de protección de la Ruta de Pedra en Sec, el artículo 12 afirma que "se tendrán que tener en cuenta los elementos del patrimonio etnológico, histórico, artístico y natural" y se preguntan "qué precio" tendrá desafectar un bien patrimonial.

"Entendemos que actualmente se está legislando en contra de los ciudadanos, en el sentido de ir facilitando el cierre de caminos, incluso en casos como el de una carretera que fue hecha por la diputación provincial, y que es propiedad del Consell de Mallorca, haciendo políticas contrarias a lo que dice el artículo 45 de la Constitución, en lo que se refiere a promover el disfrute del medio ambiente", añaden.

Asimismo, apuntan que "la inacción en la recuperación de caminos con interés senderista y la desafectación de caminos públicos con interés senderista supone una pérdida significativa para el patrimonio colectivo y para el acceso de la ciudadanía al medio natural" porque "estos caminos forman parte de nuestra historia, nuestro paisaje y la red tradicional de comunicación entre pueblos y territorios".

Así, "su eliminación o privatización limita el derecho de paso, dificulta la práctica del senderismo y otras actividades respetuosas con la naturaleza, reduciendo las oportunidades de desarrollo local vinculadas al turismo sostenible".

Por todo ello, exigen al Consell que "cumpla con su obligación, defienda la conservación de los caminos públicos, garantizando su uso y conservación para las generaciones presentes y futuras".

Cabe recordar que el Consell de Mallorca reabrió el pasado año 2017 un tramo de la finca de Ca na Borrassa que desde hacía años mantenía cerrado al público un tramo de 87 metros correspondiente a la carretera vieja de Lluc a Pollença, una antigua ruta pública reconocida por el Consell, que en marzo de 2012 acordó la recuperación del trazado original del camino.

El entonces president Miquel Ensenyat y la que era consellera de Medio Ambiente, Sandra Espeja, entre otros cargos insulares y municipales, retiraron las barreras provisionales que habían instalado los operarios del Consell después de haber roto los candados de la propiedad que impedían el libre paso por la ruta a su paso por Ca na Borrassa.