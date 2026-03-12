Las cooperativas agrarias de Baleares denuncian una subida “injustificada” de hasta el 50 % en el precio del combustible

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears ha alertado de un incremento de hasta el 50 % en el precio del combustible desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo, una subida que la entidad considera “totalmente injustificada” y que, según advierte, amenaza con agravar la situación del sector primario en las islas.

La organización denuncia que los oligopolios del combustible están elevando los precios pese a que no existe una falta real de suministro. Además, critica que, una vez garantizado el abastecimiento, la estabilización del mercado no se haya traducido en una bajada del carburante.

Desde las cooperativas señalan que este encarecimiento tendrá efectos en toda la cadena de suministro y acabará repercutiendo en una pérdida de competitividad para las explotaciones agrarias de Baleares. El sector, recuerdan, ya se encuentra especialmente castigado por factores como el cambio climático, la sequía, las plagas y el exceso de burocracia.

La entidad también ha advertido de problemas añadidos en Ibiza, donde se ha detectado cierta especulación en la venta de fertilizantes por parte de algunos proveedores. Ante esta situación, Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears se está coordinando con los agricultores para facilitar la adquisición de los productos necesarios para la siembra, en un momento especialmente importante para los cultivos de huerta.

Sobrecostes

A esta situación se suman nuevos sobrecostes en el transporte marítimo. Según la información trasladada por entidades socias, algunos transportistas de las navieras aplicarán un recargo de emergencia de 8 euros por metro lineal en todas las líneas con Baleares, una cifra que podría variar en función de la evolución del contexto internacional. Asimismo, el precio por tonelada ha pasado de 47,47 a 49,57 euros, lo que supone un incremento del 4,4 %. A ello se añade una fuerte subida de la tasa fija, que ha escalado de 124 a 204 euros, un 64,5 % más.

Las cooperativas subrayan que el aumento del precio de los piensos y los abonos está elevando todavía más los costes de producción de agricultores y ganaderos de las islas. Según la entidad, la situación en Baleares no difiere demasiado de la del resto de comunidades autónomas, donde también se han constatado incrementos de precios de hasta el 60 %. Por el momento, no obstante, tanto el suministro de combustible como el de insumos agrícolas está garantizado.