Cierre de Agama | Campos declara 'persona non grata' al Grupo Damm: “Si no quiere nuestra leche, nosotros tampoco le queremos”

Campos no está para bromas. “Si Damm no quiere nuestra leche, nosotros tampoco les queremos”. Así de contundente se muestra la alcaldesa popular Francisca Porquer. El municipio tiene como objetivo defender a sus ganaderos, por ello, el PP eleva a pleno declarar persona non grata al Grupo Damm mientras “no rectifique y garantice la recogida de la leche a los ganaderos afectados cumpliendo con los compromisos adquiridos con las explotaciones ganaderas”. “Cuando se da la palabra a nuestros payeses, esta palabra se debe cumplir”, sentencia Porquer.

La alcaldesa Francisca Porquer, Miquel Vanrell y la presidenta Marga Prohens, durante una visita en verano a Son Carbó. / CAIB

Así, la propuesta del PP que se debatirá en el pleno del 26 de marzo propone declarar persona non grata al Grupo Damm pero también expresa el apoyo a los ganaderos y reconoce la importancia del sector primario para el futuro de nuestra tierra. Además, rechaza la actuación del Grupo Damm, “que ha dejado a los ganaderos en una situación de incertidumbre y preocupación para el futuro de sus explotaciones”. Por ello, a través de esta propuesta, que se aprobará en la sesión de finales de mes gracias a la mayoría absoluta del PP en el Ayuntamiento de Campos, se exige a la compañía catalana que cumpla con la palabra dada al sector ganadero mallorquín.

Perjuicio simbólico

Además del impacto inmediato que implica el cierre de Agama a finales de mes para la vaquería campanera de Son Carbó, la más grande de Baleares, la decisión del Grupo Damm supone “un grave perjuicio simbólico para una actividad que durante generaciones ha marcado la identidad de nuestro municipio”. El PP también remarca que esta decisión es un “nuevo golpe” para el sector primario de las islas. En su escrito, Porquer recuerda que el Grupo Damm había adquirido un compromiso de continuar recogiendo la leche producida por los ganaderos mallorquines hasta finales de septiembre, lo que daba "un margen de tiempo" a las explotaciones para pode reorganizarse ya que entregan mensualmente 300.000 litros de leche a Agama. “Ha dejado a los ganaderos en una situación de incertidumbre y gran preocupación”, recalca el PP en su propuesta.

Cabe recordar que Campos es un municipio que históricamente ha estado vinculado al sector primario y, más concretamente, a la producción lechera. Porquer recuerda que el Ayuntamiento siempre ha apoyado el sector con iniciativas como la Fira de Maig dedicada a las vacas para dar visibilidad a sus ganaderos. La muestra se celebra desde 1978 y, pese a las dificultades de los últimos años, el consistorio trabaja para preservar este “punto de encuentro entre el pueblo y las vacas”.

Las dificultades del mercado, la insularidad, el aumento de los costes y la desaparición de muchas explotaciones (solo quedan diez vaquerías en Mallorca) han ido debilitando una actividad que había sido esencial para Campos. A esta situación, desgrana Porquer, se suma el cierre de Agama por parte del Grupo Damm, lo que ha sido “un golpe especialmente duro para los ganaderos de Mallorca y para el sector lácteo de Campos”. Por todo ello, el PP eleva a pleno su propuesta de declarar al Grupo Damm persona non grata.