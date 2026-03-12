Biel Ferragut, alcalde de sa Pobla: “Nos gustaría que alguna empresa local comprara s’Esplet”

El alcalde de sa Pobla, Biel Ferragut, ha expresado este miércoles su disgusto por el cierre anunciado de la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) s’Esplet, a finales de este mes de marzo, con el despido de sus 19 trabajadores, en lo que supone otro golpe para un sector, el de la payesía, que “ya lo pasa bastante mal y que necesita muchas ayudas”.

A pesar de que se trata de una “muerte anunciada”, en palabras de Ferragut, porque el pasado año los socios apostaron mayoritariamente por la liquidación de la empresa, “no es una buena noticia”, señala el alcalde ‘pobler’. El regidor de Independents per sa Pobla admite que ha estado informado de los pasos de la cooperativa después de haber mantenido algunas conservaciones con el gerente Joan Company.

Ferragut reconoce que le “gustaría” que las instalaciones de s’Esplet fueran compradas por alguna empresa local, aunque añade que “oficialmente” no sabe nada de la operación y que por ahora es una incógnita la identidad del posible comprador.

De las dos parcelas de las que dispone s’Esplet, una está calificada como industrial y la otra como rústica, con un interés general. Suman unos 20.000 metros cuadrados, de los que la mayoría, unos 14.200 metros cuadrados, corresponden a la parte rústica y el resto, unos 5.800 metros, a la zona industrial. Estarían valoradas en unos cuatro millones de euros, aunque el gerente de s’Esplet, Joan Company, prefiere no confirmar esta cantidad para no interferir en las negociaciones. “El que venga con el dinero se lo llevará”, asegura.

En principio, fuentes municipales explican que el posible desarrollo urbanístico de los terrenos que ha puesto a la venta s’Esplet deberá limitarse a lo estipulado por la normativa en relación a la clasificación urbanística que tienen. Así, en la parcela calificada como industrial, que abarca “entre dos y tres solares”, como mucho podrían construirse “algunas oficinas”, explican, siempre que las parcelas superen los mil metros cuadrados.

En la parte calificada como rústica podrían aplicarse algunas excepciones, ya que el hecho de contar con el interés general otorgado por el Consell de Mallorca implica algunas “exoneraciones de los parámetros urbanísticos”, aunque cualquier proyecto edificatorio “debería justificarse muy bien” y estar vinculado a una finalidad agrícola.

Més per Mallorca apunta al PP como “cómplice y parte” del desmantelamiento de la cooperativa

Més per Mallorca ha expresado este miércoles su “preocupación e indignación” por la venta de s’Esplet y acusa al PP de ser “cómplice y parte” en el “desmantelamiento” de la cooperativa ‘poblera’, una decisión que, según subraya, “pone fin a más de 30 años de una estructura clave para la payesía ‘poblera’ y para el sector exportador de la patata”.

En este sentido, el regidor de Més per sa Pobla Biel Payeras añade que se pierde una “herramienta colectiva al servicio de la payesía”. Constituida después de la crisis de la Cooperativa Agrícola Poblense, s’Esplet “ha sido durante décadas una pieza central del modelo agrario de sa Pobla”.

Més denuncia que lo que se ha presentado como una “operación inevitable” en realidad es el “resultado de años de decisiones políticas y empresariales que han ido descapitalizando el sector agrario” y que lo que en su día nació con vocación de interés general “ha acabado convertido en un interés particular en beneficio de unos pocos”, añade Payeras.

La formación ecosoberanista critica el “silencio cómplice” del Govern de Marga Prohens, que “no ha mostrado ninguna reacción crítica ante el cierre”. “Mientras es capaz de enfrentarse públicamente a determinadas empresas cuando le conviene, en este caso calla y mira hacia otro lado”, denuncian.

Més atribuye el “silencio” del conseller Joan Simonet a una “explicación muy clara: no hay confrontación porque se trata de su gente”. “El PP es cómplice y también parte de este proceso, fruto de una red de relaciones políticas y económicas que durante años han condicionado el futuro de s’Esplet”.

La formación destaca también el “nefasto papel” del director general de Agricultura, Fernando Fernández, “protagonista de decisiones que han descapitalizado esta estructura agraria” por haber “malvendido las acciones del Govern” para “favorecer el enriquecimiento personal del socio mayoritario, Joan Company”.

Més critica que lo que durante décadas se ha construido con recursos públicos, esfuerzo colectivo y trabajo de generaciones de payeses “acabe convertido en una operación privada sin ningún tipo de responsabilidad política”, por lo que la formación insiste en que el futuro del sector primario “no puede dejarse a merced del mercado ni de decisiones especulativas, sino que requiere de políticas públicas decididas de apoyo e inversión”.

El partido defiende un incremento de la ecotasa para “destinar la totalidad de los nuevos recursos generados por el turismo a reforzar el sector primario y el tejido industrial de Balears”, añade el coordinador general de Més, Lluís Apesteguia.