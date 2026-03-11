Vox llevará al pleno de Campos una moción para rechazar el cierre de Agama y apoyar a los ganaderos

El grupo municipal de Vox en Campos defenderá el próximo 26 de marzo en el pleno del Ayuntamiento una moción para expresar el rechazo institucional al cierre de Agama.

La moción propone que el Ayuntamiento de Campos exprese su firme rechazo al cierre de Agama, manifieste su apoyo a los ganaderos afectados e inste a las administraciones competentes a adoptar medidas urgentes que garanticen la continuidad de la actividad ganadera en la isla.

Asimismo, la iniciativa también plantea que el Consistorio rechace cualquier proceso de deslocalización industrial que suponga trasladar fuera de Mallorca marcas históricamente vinculadas al sector primario.

El portavoz y concejal de Vox en el Ayuntamiento, Toni Rodríguez, ha expresado su rechazo al cierre de la empresa por ser "un golpe para el sector primario de Mallorca y, especialmente, para las explotaciones ganaderas de Campos, que durante décadas han encontrado en Agama una salida para la leche que producen".

Desde Vox también han advertido de que el cierre de Agama se produce en un contexto "complicado" para el sector lácteo en Mallorca, donde los costes de producción son mucho más elevados que en la Península debido a los sobrecostes derivados de la insularidad, lo que ha provocado que gran parte de la leche que se consume en la isla proceda actualmente de fuera.

Marca Laccao

A esta preocupación se suma la polémica en torno al futuro de la marca Laccao, históricamente vinculada a la producción lechera de Mallorca y que consideran que se ha ido desvinculando progresivamente de la producción local.

El portavoz de Vox ha advertido de que la desaparición progresiva de infraestructuras vinculadas al sector primario pone en riesgo la continuidad de las explotaciones ganaderas, lo que puede traducirse en cierres de vaquerías, pérdida de empleo y abandono de actividad agraria.

"Cuando una vaquería cierra, no solo desaparece una actividad económica. Se pierde una explotación familiar, se abandona territorio agrario y se debilita el tejido productivo de nuestro municipio", han concluido.