Tres portales exportadores de sa Pobla asumirán la producción de patatas que comercializaba s’Esplet

El cierre definitivo de s’Esplet, uno de los mayores portales de exportación de patatas de sa Pobla y, en consecuencia, de Mallorca, ha supuesto otro golpe duro para el sector agroalimentario de la isla, pero tanto desde la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural como desde la propia cooperativa agrícola precisan que toda la producción de patatas que comercializaba s’Esplet hasta el pasado año, provenientes de las cosechas de ocho payeses, se canalizará a través de los otros tres portales exportadores de patata del municipio ‘pobler’, Mateu Export, Illacamp y Vda Antonio Serra.

En este sentido, fuentes del departamento que dirige Joan Simonet aseguran que “no se perderá ni una hectárea de patata” porque la producción será asumida por las otras empresas especializadas en la exportación del tubérculo ‘pobler’, con las que s’Esplet “ha llegado a un acuerdo” para este fin, según apuntan desde la Conselleria.

El gerente de s’Esplet, Joan Company, corrobora este acuerdo: “Los ocho productores, de mutuo acuerdo, están todos colocados en los tres portales exportadores”, afirma. Según datos recogidos en su página web, s’Esplet contaba con unas 400 hectáreas de patata distribuidas en la comarca de sa Pobla y alrededores.

Según los datos recogidos en el pasado año 2024, el volumen de producción de patata destinada a la exportación era de entre 17.000 y 20.000 toneladas entre todos los productores de la zona. En total, ese año estaba previsto recoger unas 32.000 toneladas. En principio, la campaña de exportación representa aproximadamente un 85% de la producción de s’Esplet.

El futuro de los trabajadores despedidos

Tal y como ha publicado este diario, el cierre definitivo de s’Esplet a finales de este mes de marzo implicará el despido de 19 trabajadores que hasta ahora operaban en las instalaciones que la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) tiene en la carretera de Inca, a un kilómetro de sa Pobla.

El gerente Joan Company explica que una parte de estos empleados serán recolocados en otras empresas de la comarca, no necesariamente del sector agrícola, mientras que otra parte de ellos podrán jubilarse.

Una imagen de archivo del gerente de s'Esplet, Joan Company, junto a sacos de patatas de la marca 'Patata bona' que comercializaba la cooperativa. / DM

En este sentido, las fuentes de la conselleria de Agricultura valoran que s’Esplet haya “pactado” un Expediente de Regulación de Empleo con los trabajadores.

En relación al final de la cooperativa, el departamento de Simonet afirma que “se sabía desde hacía un año y medio” y que el cierre viene a confirmar que “se cumplen los plazos previstos”. “El Govern siempre está pendiente de lo que pasa tanto en esta empresa como en todo el sector”, añaden las fuentes consultadas.

Cabe recordar que hace un año la mayoría de socios que quedaban en la cooperativa votó a favor de iniciar el proceso de liquidación y la venta de las instalaciones. El gerente Company reitera que ahora el objetivo principal es la venta de las instalaciones de s’Esplet, porque la empresa necesita liquidez para afrontar las indemnizaciones. Company confirma que muchos posibles compradores se han interesado, pero avisa que la operación “no será nada fácil”.