“No pagaremos la factura de la guerra”: el gasóleo agrícola se dispara 37 céntimos en pocas semanas

Ya empiezan a notarse las consecuencias del conflicto en Oriente Medio. Unió de Pagesos ha denunciado el fuerte encarecimiento del gasóleo agrícola en Mallorca y ha reclamado una respuesta urgente de las administraciones para evitar que el sobrecoste recaiga, una vez más, sobre los productores. Así las cosas, la organización agraria ha detallado que a mediados de enero el precio del gasóleo agrícola se situaba en torno a los 0,90 euros por litro, mientras que ahora ha escalado hasta 1,27 euros. Este incremento, de más de 37 céntimos por litro en apenas unas semanas, supone un golpe directo a la rentabilidad de las explotaciones. En paralelo, este lunes por la mañana el gasóleo B se vendía en una estación de servicio de la zona de la Esglaieta a 1,589 euros por litro. “No pagaremos la factura de la guerra”, avisa Unió de Pagesos que mantiene que el conflicto en Oriente Medio ha provocado un aumento del 8% en el gasóleo agrícola. Sin embargo, el coordinador de Unió de Pagesos, Joan Gaià, critica que el combustible que se está pagando ahora “no procede de Irán” ya que seguramente se trata de producto almacenado en depósitos de Mallorca. La entidad agraria considera injustificado que el sector primario asuma de inmediato el impacto de la escalada internacional.

Desde Unió de Pagesos advierten de que el encarecimiento del gasóleo no llega solo. La subida del combustible arrastra también otros costes de producción como la electricidad, el gas o los fertilizantes, lo que agrava todavía más la situación de unas explotaciones que ya operan con márgenes muy ajustados. “Como siempre, los payeses mallorquines son los que siempre pagan los insumos más caros de España”, lamenta Joan Gaià que critica la falta de reacción institucional. “Si fuese otro sector económico el afectado, ayer ya se hubiera montado un gabinete de crisis en el Consolat de la Mar”, sentencia.

Gaià sostiene que, a corto plazo, serán los propios productores quienes absorban la subida de costes, ya que la cadena comercial no traslada con rapidez ese incremento al precio final de los alimentos. “Quien deberá asumir la subida de los costes de producción es el payés”, alerta. “Lo que constatamos es que el Govern no tiene una visión de país. No le importa que cierre Agama porque realmente podemos traer leche de fuera y no pasa nada. Así, no puedes aspirar a hablar de soberanía alimentaria”, añade.

Soluciones

Ante esta situación, Unió de Pagesos reclama soluciones inmediatas, entre ellas estudiar una rebaja de la fiscalidad del gasóleo destinado a la producción de alimentos y activar medidas que amortigüen el impacto del encarecimiento energético sobre el sector. La organización advierte de que la incertidumbre y el desánimo se extienden entre los agricultores y ganaderos, que afrontan este nuevo golpe en un contexto ya marcado por múltiples problemas. “La sensación que tenemos es que los payeses empiezan a estar desesperados. Se sienten desamparados. Saben que ellos van a asumir esta subida del gasóleo porque siempre ocurre lo mismo y lo último que sucederá es que los supermercados suban el precio de los productos. Quien deberá asumir la subida de los costes de producción es el payés a corto plazo. La gente está desanimada y laa incertidumbre es muy mala de gestionar”, desgrana Joan Gaià.