Esporles pide a los ayuntamientos defender la memoria democrática tras la derogación de la ley

El Ayuntamiento de Esporles ha hecho un llamamiento al municipalismo para mantener viva la memoria democrática después de que el Parlament balear aprobara la derogación de la Ley 2/2018 de Memoria y Reconocimientos Democráticos de las Illes Balears con los votos del Partido Popular y Vox. El consistorio ha expresado su “preocupación” por la eliminación de la norma autonómica y ha defendido que los municipios deben asumir un papel protagonista en la preservación de la memoria democrática, especialmente en un contexto político en el que, a su juicio, las instituciones locales presentan una realidad distinta a la del Parlament.

El alcalde de Esporles, Josep Ferrà, ha asegurado que la derogación tiene “una explicación política clara” y ha mantenido que Vox ha condicionado al Partido Popular gracias a su fuerza parlamentaria. Sin embargo, ha subrayado que esa correlación de fuerzas no se reproduce en los ayuntamientos. “En los pueblos y en las ciudades es donde la democracia se vive cada día. Es donde la memoria toma nombre, historia y rostro”, ha afirmado Ferrà.

'Sense Memòria, no hi ha futur", clama el Ayuntamiento de Esporles. / Aj.

Pionero

Desde el Ayuntamiento han recordado además que Esporles fue pionero en el desarrollo de políticas locales en este ámbito, al convertirse en el primer municipio de Baleares y también del Estado en aprobar una ordenanza municipal de memoria democrática. Según el consistorio, esta iniciativa nació para reforzar el compromiso institucional con los principios de verdad, justicia y reparación, y también como respuesta a los sucesivos anuncios de derogación de la ley autonómica. En este escenario, el alcalde ha pedido al resto de ayuntamientos de las islas que sigan impulsando acciones desde el ámbito local para proteger la memoria democrática y evitar que desaparezcan las iniciativas de reconocimiento a las víctimas y de recuperación de la historia. “Que esta derogación no nos haga decaer. Que no nos resignemos. Que no dejemos que se apague la llama de la memoria”, ha señalado Ferrà.

El Ayuntamiento ha defendido que los municipios son una pieza clave para recuperar historias locales, dignificar a las víctimas y proteger los valores democráticos. Por ello, ha apostado por reforzar la cooperación entre consistorios y entidades cívicas con el fin de mantener activas las políticas de memoria, pese a la supresión de la ley balear. “Seguimos trabajando desde el municipalismo y desde la red cívica: recuperando nombres e historias, dignificando a las víctimas, defendiendo la verdad, la justicia y la reparación”, concluyó el alcalde. El consistorio ha insistido en que la memoria democrática “no es solo una ley”, sino un compromiso colectivo con la democracia.