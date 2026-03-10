El puente de s’Illot abre de nuevo al público tras una rehabilitación de 500.000 euros

El puente de s’Illot, que desde la torrentada de 1989 une los municipios de Manacor y Sant Llorenç (atravesando el torrente local que desemboca en Cala Moreia), ya vuelve a estar operativo. Concejales de ambos municipios han escenificado este lunes el final de la polémica reforma de una estructura, de casi medio millón de euros y años de demora, que “ha sido completamente renovada para garantizar su seguridad, durabilidad y accesibilidad”, han explicado tanto Jaume Soler (PP) como Miquel Oliver (Més-Esquerra), respectivos alcaldes llorencí y manacorí.

El puente tuvo que ser completamente rehecho (solo han quedado las “zapatas” de hormigón del original) porque desde hacía una década presentaba un estado avanzado de deterioro, lo que ya al inicio de la pasada temporada turística obligó a su cierre y a una intervención profunda.

Vista general del puente de s'Illot. / Sebastià Sansó

La reforma, ejecutada de manera conjunta entre ambos ayuntamientos, ha incluido la renovación de la estructura metálica, la sustitución de la pasarela de madera, la mejora de los sistemas de protección y la adecuación del entorno. Un elemento emblemático y funcional que refuerza la movilidad, la convivencia y la cohesión entre las dos orillas del Riuet.

Mitad y mitad

El coste total del proyecto ha sido de unos 497.845 euros, asumidos al 50% por cada Ayuntamiento. “Con esta inauguración, el puente vuelve a estar plenamente operativo y se recupera un paso fundamental para la movilidad cotidiana de residentes y visitantes, especialmente durante la temporada turística”.

El alcalde de Manacor también ha subrayado la importancia del trabajo conjunto: “Esta obra es un ejemplo de cómo la cooperación entre administraciones da resultados reales y útiles para la ciudadanía”. Asimismo, ha señalado que “el puente del Riuet es un punto de paso esencial para s’Illot, y con esta reforma garantizamos la seguridad y la accesibilidad de esta infraestructura y dignificamos este espacio público”. Se trata de una solución definitiva a la pasarela provisional de madera que tuvo que colocarse sobre la arena de la playa y que no llegó a funcionar como se esperaba.

Por su parte, el alcalde de Sant Llorenç des Cardassar ha destacado durante el acto que “esta reforma era prioritaria para garantizar la seguridad y la tranquilidad de todas las personas que lo utilizan cada día. Agradezco la colaboración institucional con el Ayuntamiento de Manacor, que ha hecho posible que el puente vuelva a ser un espacio seguro y digno”.