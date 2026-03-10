Política
El PSOE de Llucmajor apoya a los vecinos que reclaman la devolución de la tasa de basuras
Los socialistas recuerdan que el pleno aprobó por unanimidad en octubre revisar el recibo para determinar si hubo un sobrecobro de casi un millón de euros en los últimos seis años, algo que, denuncian, sigue sin hacerse
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Llucmajor ha apoyado la acción que están organizando unos vecinos del municipio para reclamar al Consistorio la devolución de la tasa de basuras ante el deficiente servicio, del que se encarga una empresa concesionaria.
El portavoz socialista, Jaume J. Oliver, lamentó en un comunicado la "incompetencia" del Ayuntamiento para ofrecer un servicio "digno" y acorde con el importe de la tasa que los ciudadanos abonan. Oliver señaló que, cuatro meses después de la aprobación de una moción socialista que iba en este mismo sentido, el gobierno local que preside la alcaldesa Xisca Lascolas (PP) no ha ejecutado lo acordado.
Dicha moción, que obtuvo el respaldo unánime de la corporación, instaba al equipo de gobierno a realizar un estudio jurídico-económico para revisar la estructura de la tasa de basuras. El objetivo era determinar si se ha producido un posible sobrecobro a los ciudadanos, que los socialistas cifran en cerca de un millón de euros en los últimos seis años, dado que las ordenanzas municipales obligan a que los tributos finalistas no superen el coste real del servicio.
Una "desproporción"
Oliver argumentó que su grupo ya venía denunciando esta "desproporción" entre el coste de la tasa y la calidad del servicio desde 2019. El acuerdo plenario también incluía el compromiso de no incrementar la tasa de basuras mientras no se acreditara objetivamente el coste del servicio y se garantizara el cumplimiento del contrato de recogida y tratamiento de residuos.
Los socialistas criticaron también los "constantes problemas laborales" que afectan al servicio y que, según advierten, amenazan con nuevas convocatorias de huelga, agravando las molestias a la ciudadanía.
- Ganaderos de Mallorca, desolados por el cierre de Agama: “Ha sido un golpe muy duro”
- El restaurante Flamingo de Porto Cristo reserva hasta un 60% de sus mesas para clientes locales: 'Le debemos mucho a la gente de aquí
- Expectación en Son Servera por el Acoa, el gran velero encallado en las rocas del Port Vell
- Las vaquerías de Mallorca, tras el cierre de Agama: “No nos han dado margen de reacción”
- El almendro pierde 52.000 hectáreas en Baleares en una década marcada por la Xylella
- Vecinos de Llucmajor se organizan para reclamar la devolución de la tasa de basuras por el servicio 'deficiente
- Denuncian el cierre de un camino histórico en Sant Llorenç des Cardassar y piden su reapertura inmediata
- Sóller multará con 200 euros por entrar sin permiso en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de abril