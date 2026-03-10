El PSOE de Llucmajor apoya a los vecinos que reclaman la devolución de la tasa de basuras

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Llucmajor ha apoyado la acción que están organizando unos vecinos del municipio para reclamar al Consistorio la devolución de la tasa de basuras ante el deficiente servicio, del que se encarga una empresa concesionaria.

El portavoz socialista, Jaume J. Oliver, lamentó en un comunicado la "incompetencia" del Ayuntamiento para ofrecer un servicio "digno" y acorde con el importe de la tasa que los ciudadanos abonan. Oliver señaló que, cuatro meses después de la aprobación de una moción socialista que iba en este mismo sentido, el gobierno local que preside la alcaldesa Xisca Lascolas (PP) no ha ejecutado lo acordado.

Dicha moción, que obtuvo el respaldo unánime de la corporación, instaba al equipo de gobierno a realizar un estudio jurídico-económico para revisar la estructura de la tasa de basuras. El objetivo era determinar si se ha producido un posible sobrecobro a los ciudadanos, que los socialistas cifran en cerca de un millón de euros en los últimos seis años, dado que las ordenanzas municipales obligan a que los tributos finalistas no superen el coste real del servicio.

Una "desproporción"

Oliver argumentó que su grupo ya venía denunciando esta "desproporción" entre el coste de la tasa y la calidad del servicio desde 2019. El acuerdo plenario también incluía el compromiso de no incrementar la tasa de basuras mientras no se acreditara objetivamente el coste del servicio y se garantizara el cumplimiento del contrato de recogida y tratamiento de residuos.

Los socialistas criticaron también los "constantes problemas laborales" que afectan al servicio y que, según advierten, amenazan con nuevas convocatorias de huelga, agravando las molestias a la ciudadanía.