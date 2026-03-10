La producción de leche en Baleares cae un 3,7% en 2025 y se sitúa en 54,99 millones de litros

La producción de leche en Baleares cayó un 3,7% en 2025 respecto al año anterior, hasta los 54,99 millones de litros, lo que supone una reducción de 2,7 millones de litros, según recoge un informe que ha sido presentado este martes en la Mesa del Sector Lácteo. El valor bruto de la leche vendida a primeros compradores alcanzó los 15 millones de euros, si bien, si se suma la venta directa y el valor de la leche transformada en nuevos productos, el sector alcanza un valor estimado de 25 millones de euros.

El informe indica también que la evolución no ha sido homogénea en las islas. Así, mientras Menorca se mantuvo estable, con una caída del 0,3%, en Mallorca la producción se redujo un 20,5%, pasando de 9,5 a 7,5 millones de litros en 2025.

El número de explotaciones profesionales que declaran entregas o venta directa de leche se situó en 124, tres menos que en 2024. De ellas, 109 están en Menorca, 13 en Mallorca y dos en Ibiza. El censo de vacas mayores de 24 meses creció ligeramente, con 7.846 animales, 42 más que el año anterior.

Precio por debajo de la media

El precio medio de la leche en Baleares en 2025 fue de 0,46 euros por litro, por debajo de la media nacional de 0,51 euros. Por islas, Menorca registró un precio medio de 0,45 euros, mientras que en Mallorca ascendió a 0,51 euros.

El director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha señalado que los precios se mantienen bajos debido al número limitado de primeros compradores, lo que reduce la capacidad de negociación de los ganaderos.

La venta directa en Menorca creció ligeramente en 2025, hasta los 20,26 millones de litros, lo que representa el 42,9% de la producción total de la isla. El número de ganaderos que venden directamente aumentó a 56, tres más que en 2024.

Por otro lado, la producción de queso con Denominación de Origen Protegida (DOP) Mahón-Menorca sigue siendo un pilar del sector. En 2024 se produjeron 3.523 toneladas, con un valor de comercialización de 24,7 millones de euros.

Durante el encuentro de este martes también se ha abordado el cierre de la empresa Agama, que aseguran que ha complicado la situación de las explotaciones lecheras. La Conselleria ha recordado que convocará próximamente una mesa específica del sector lácteo en la isla para estudiar medidas de apoyo.

Por otra parte, la Conselleria ha avisado durante la reunión que ya se han abonado casi en su totalidad las ayudas del plan Provilac IV, con un importe de 1,3 millones de euros.

Según han informado durante la Mesa, en la convocatoria se han aprobado 105 expedientes, la mayoría en Menorca, de los 122 recibidos. Así, por el momento se han abonado 87 expedientes, por un importe de 1,1 millones de euros y que 16 expedientes más se pagarán a lo largo de esta semana.

Además, el director general de Ganadería ha añadido que la Conselleria va a comenzar a redactar el plan para el periodo siguiente, el Provilac V, que se negociará con el sector para definir sus líneas prioritarias.