Manacor aprueba aumentar las tarifas de agua a los grandes consumidores

El Ayuntamiento de Manacor ha aprobado la modificación de las tarifas del agua corriente suministrada a través de la SAM, la empresa municipal que se encarga de su gestión. La nueva fórmula, más social, bonificará las facturas, por ejemplo, de las familias numerosas, las monoparentales, las que tengan personas dependientes a su cargo o en las que haya víctimas de violencia de género.

Así, el consistorio establece a partir de ahora un sistema de bloques de consumo, con el objetivo de implantar tarifas progresivas y "para que pague más quien más consume", ha explicado el concejal de Medio Ambiente y presidente del consejo de administración de la SAM, Sebastià Llodrà, que ha recordado que los precios del agua no se han tocado desde 1989, "pero la situación climática, hídrica y poblacional sí que ha cambiado".

Y es que Manacor, en apenas 10 años, ha pasado de 42.000 a poco más de 53.000 habitantes (un 25% más). Una realidad "que no ha supuesto un desarrollo urbanístico destacado", añade el alcalde Miquel Oliver, sino que ha ido ‘consumiendo’ y congestionando la trama urbana, lo que ha aumentado el consumo de agua corriente sin que la infraestructura haya crecido.

Un punto a favor, en cambio, ha sido el proceso de sectorización por zonas que durante esta década se ha desplegado en la ciudad y que ha transformado la eficiencia de la red: que si antes tenía fugas del 60% (más de la mitad del agua que salía de los pozos no llegaba al grifo), ahora son del 35%.

“La normativa actual en materia de agua exige implementar tarifas progresivas para gravar el despilfarro. Es una medida de ahorro y consumo responsable. Esta progresividad ya se aplica, de hecho, en el canon del Govern”, dijo el lunes Llodrà durante el pleno municipal, esperando que Vox y el PP votaran a favor, cosa que finalmente no ocurrió, pero que no impidió una medida que ahora deberá esperar medio año para ser aplicada.

Un momento de la rueda de prensa para presentar las nuevas tarifas del agua. / Sebastià Sansó

Por bloques

La nueva ordenanza introduce un sistema de tarifas progresivo basado en bloques de consumo mensual por vivienda. Con este modelo, el coste del agua aumenta a medida que crece el consumo, de modo que se protegen los consumos básicos y se penalizan los consumos más elevados.

El primer bloque incluiría aquellas viviendas que consuman entre 0 y 6 m³ de agua al mes y que pagarían 0,34 €/m³; el segundo los que estén entre 6 y 12 m³, que pagarían 0,83 €/m³; el tercero de 12 a 18 m³: 1,24 €/m³; el cuarto de 18 a 24 m³: 1,86 €/m³; y finalmente un quinto para los de más de 24 m³: 4,15 €/m³. Por su parte, los establecimientos comerciales pagarán una tarifa fija de 0,46 euros por metro cúbico.

Según ha explicado el presidente de la SAM, el nuevo modelo también corrige desequilibrios del sistema anterior: "Lo que teníamos hasta ahora no reflejaba el coste de extracción actual. Con el nuevo sistema, el 70% de los abonados quedarán aproximadamente como hasta ahora, mientras que el 30% de las facturas, que son las que más consumen, sí soportarán una subida".

"Quien hace un uso razonable del agua, pagará lo que toca, y quien hace un abuso, también. El agua es un bien escaso", ha añadido. De este modo, un consumidor medio pagará entre 18,14 y 21,24 euros cada dos meses, mientras que uno del último bloque podría llegar a pagar un máximo de 565,02 euros cada dos meses.

Además, la nueva ordenanza incluye una moratoria de cinco años para los edificios plurifamiliares con un solo contador y prevé planes de pago para facilitar la instalación de contadores individuales.

Cabe recordar que en noviembre de 2024 el equipo de gobierno (en aquellos momentos en minoría) ya llevó al pleno una propuesta muy similar que fue rechazada, además de por PP y Vox, por quienes ahora son sus socios del PSOE, que reprochaban que el ahorro del primer bloque era demasiado "simbólico".

“En la segunda factura, los que estén en el bloque cuatro ya se lo pensarán a ver si tienen que ahorrar", concluye Llodrà. “La estructura de tarifas progresivas incentiva el ahorro de agua, ya que los consumidores que exceden cierto límite pagan una tarifa más alta. Esto ayuda a conservar los recursos hídricos y a combatir los efectos del cambio climático”.