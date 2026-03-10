El granizo cubre de blanco Lluc

Una inesperada granizada sorprendió este lunes a varios municipios de la Serra de Tramuntana, que vieron como en pocos minutos sus calles quedaban cubiertas de una capa blanca que duró varios minutos.

La granizada fue especialmente intensa en los alrededores del Santuario de Lluc, cuyas inmediaciones quedaron cubiertas de granizo, como muestran numerosas imágenes compartidas en las redes sociales.

Imágenes: Santuari de Lluc

Imágenes: Meteo de les Illes

DANA en Mallorca

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había previsto la llegada a Mallorca de una DANA que mantendrá el tiempo inestable en la isla durante varios días y dejará a su paso lluvias, que pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta.

Para este martes la Aemet prevé que se mantenga a inestabilidad meteorológica en Mallorca, con cielos cubiertos y chubascos que pueden ser localmente fuertes, especialmente en las Pitiusas.

Las temperaturas, con pocos cambios y el viento soplará flojo del sur girando a componente este por la mañana.