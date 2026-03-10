El GOB cuestiona la necesidad del segundo cable eléctrico y aboga por reducir el consumo

En un escrito registrado en el Ayuntamiento de Alcúdia, el GOB cuestiona la "propia necesidad" del segundo cable de interconexión eléctrica entre la península y Malorca y coincide con la plataforma vecinal ANACA en su demanda de revisión y transparencia del trazado previsto, después de que un informe técnico encargado por el Consistorio se decante por la opción de llegada del cable por la bahía de Alcúdia como la menos impactante. Esta posibilidad ha sido finalmente descartada por Red Eléctrica y el resto de administraciones competentes, entre ellas el propio Ayuntamiento de Alcúdia, a favor de la alternativa de la bahía de Pollença.

El GOB recuerda que desde el primer momento ha defendido que este proyecto "no solo tiene impactos ambientales y climáticos potencialmente graves", sino que no se ha justificado adecuadamente su necesidad técnica y energética ni se han evaluado alternativas menos impactantes, incluida la "opción de priorizar la reducción del consumo energético y otras medidas de eficiencia como alternativa a realizar una nueva infraestructura".

La formación ecologista interpuso un recurso ante el Ministerio para la Transición Ecológica contra el acuerdo del Consejo de Ministros que aprobaba la planificación de red 2026 en la que se contempla este segundo cable. "En este recurso denunciábamos que no se había considerado la alternativa 0, es decir, la posibilidad de no hacer esta infraestructura, mientras se reduce la demanda y se desarrollan soluciones descentralizadas", explica el GOB sobre el recurso que fue desestimado.

A su entender, la planificación energética "no puede sortear cuestiones clave como la reducción de consumo o la soberanía energética, ni el coste social y ambiental de la dependencia de grandes infraestructuras".

El colectivo sostiene que la infraestructura "afectará a ecosistemas marinos de altísimo valor ecológico". "Las políticas energéticas deben ser rigurosas, ambientalmente coherentes y responsables con el clima, y no pueden ignorar las advertencias científicas", añade.

Plano del trazado terrestre del cable entre sa Ferradura (arriba) y el polígono de ca na Lloreta (abajo). / DM

En este sentido, subraya que el informe independiente encargado por el Ayuntamiento de Alcúdia (diciembre 2024) y que se ha dado a conocer hace unas semanas, "apunta que el trazado por la bahía de Pollença presenta impactos ambientales superiores a otras alternativas, incluyendo afectación a hábitats sensibles, zonas protegidas y especies en peligro". Asimismo, el informe denuncia que "los efectos acumulativos del ruido, la iluminación nocturna y las prospecciones sobre especies protegidas no han sido adecuadamente considerados" y que las medidas compensatorias propuestas "resultan claramente insuficientes".

Por todo ello, el GOB defiende que cualquier proyecto debe priorizar el rigor técnico y científico, aplicando las conclusiones de los informes independientes con consecuencias reales en la toma de decisiones; la alternativa globalmente menos impactante, que minimice los efectos ecológicos, climáticos y territoriales; las garantías ambientales reforzadas, con protocolos de bioseguridad, seguimiento ambiental independiente y cartografía de alta resolución de los hábitats críticos; y una transición energética justa y coherente, que no sacrifique hábitats críticos bajo el argumento del interés general, y garantice participación pública y transparencia.

ANACA pide "reabrir el debate sobre el trazado" tras reunirse con la alcaldesa

La plataforma ciudadana ANACA ha reclamado este lunes la "reapertura" del debate sobre el trazado del segundo cable y ha recordado su "voluntad de mantener un diálogo constructivo con el Ayuntamiento de Alcúdia" tras la reunión mantenida esta mañana con la alcaldesa Fina Linares (PP) y otros miembros del consistorio.

Desde ANACA "se respeta" que el Ayuntamiento quiera presentar sus propias alegaciones en el procedimiento abierto, pero la plataforma considera que el debate sobre una infraestructura de esta magnitud "debería abordarse desde el diálogo institucional, la transparencia y el análisis riguroso de los informes técnicos disponibles".

En este sentido, la entidad vecinal recuerda que el propio informe técnico encargado por el Ayuntamiento al Centre Balear de Biologia Aplicada (CBBA) "concluye que la alternativa de entrada por la bahía de Alcúdia presenta menor afección ambiental que la alternativa por la bahía de Pollença".

Asimismo, la plataforma lamenta que las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento "no plantean objeciones al trazado por la bahía de Pollença ni contemplan la alternativa por la bahía de Alcúdia", a pesar de que el propio informe técnico encargado por el Consistorio identifica esta última como la opción de menor afección ambiental.

ANACA considera que esta circunstancia refuerza la necesidad de "reabrir el debate sobre el trazado y analizar con mayor profundidad las alternativas existentes", especialmente ahora que se ha abierto un nuevo plazo de alegaciones en el procedimiento estatal referido al proyecto de conexión entre Mallorca y Menorca, cuyo trazado terrestre en Alcúdia coincide con el del proyecto de entrada del cable desde sa Ferradura hasta el polígono de ca na Lloreta a lo largo de más de 13 kilómetros.