Baleares reclama a España una transición de diez años ante el posible veto europeo al plomo en la munición de caza

El Parlament de les Illes Balears ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta al Gobierno de España a defender ante las instituciones europeas una transición “realista” ante la posible prohibición del plomo en la munición de caza promovida por la Comisión Europea.

La iniciativa, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular con la colaboración de la Federación Balear de Caza, salió adelante con los votos favorables de PP y Vox, mientras que PSOE, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto votaron en contra. La propuesta pide que cualquier modificación normativa se aplique de forma gradual y con base técnica, con el objetivo de evitar efectos negativos sobre el sector cinegético y el medio rural.

Alternativas al plomo

En concreto, el texto reclama al Ejecutivo central un análisis en profundidad de las alternativas al plomo, teniendo en cuenta sus implicaciones sanitarias, ambientales, económicas y de seguridad, así como su compatibilidad con las armas que actualmente utilizan los cazadores.

La resolución también plantea la apertura de un proceso de diálogo con los sectores implicados, entre ellos federaciones de caza, asociaciones del medio rural, industria armera y expertos en salud pública y medio ambiente, para fijar una posición nacional “equilibrada” ante el debate abierto en Europa.

Además, el Parlament solicita que España defienda en el ámbito europeo un periodo mínimo de transición de diez años. A juicio de los grupos que respaldaron la iniciativa, ese margen permitiría a cazadores, fabricantes y distribuidores adaptarse de forma progresiva a la nueva regulación y evitaría que muchas armas actualmente en uso quedaran obsoletas.

La PNL aprobada incorpora también la petición de que la futura normativa contemple medidas de mitigación o compensación económica para los colectivos que puedan verse afectados por el cambio.

Desde la Federación Balear de Caza valoraron positivamente el respaldo parlamentario a esta propuesta y subrayaron la necesidad de que cualquier transición normativa se apoye en criterios técnicos, diálogo con el sector y plazos “realistas”, al tiempo que se garantice la protección del medio ambiente, la seguridad y la continuidad de una actividad con presencia en el medio rural de Baleares.