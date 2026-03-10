La antigua rectoría de Fornalutx se convertirá en dos viviendas sociales

La antigua rectoría de Fornalutx ha entrado en obras con el fin de dar un nuevo uso social a este histórico edificio que se convertirá en viviendas de protección oficial que promueve la Iglesia. La rectoría se encuentra ubicada junto a la parroquia de la Natividad de Fornalutx. El inmueble permanecía deshabitado desde hacía años, pero ahora será transformado en dos viviendas sociales de dos dormitorios cada una de ellas. Este proyecto tiene como objetivo principal ofrecer soluciones habitacionales a familias del municipio que requieran un alquiler asequible a medio plazo.

Dos operarios trabajan en el interior de la rectoría. / Joan Mora

La iniciativa ha sido impulsada por la Parroquia de Sant Bartomeu de Sóller, que asumirá íntegramente la inversión necesaria, estimada en unos 400.000 euros. Estos fondos provienen de los ingresos propios generados por los fieles y los turistas que visitan el templo parroquial de Sóller. Una vez concluida la rehabilitación, los ingresos obtenidos a través de los alquileres se destinarán, en una primera fase, a amortizar el coste de la obra y, posteriormente, pasarán a manos de la parroquia de Fornalutx para asegurar el mantenimiento y la gestión de los pisos.

Según ha explicado el rector Eugeni Rodríguez, esta intervención es una apuesta por la conservación del patrimonio. Al dar un nuevo uso a un edificio que presentaba un estado de conservación precario, se evita su degradación progresiva y se preserva un elemento clave de la arquitectura local. Más allá del valor histórico, la reforma permite a Fornalutx disponer de dos viviendas sociales más en un contexto de dificultades de acceso a la vivienda.

Rehabilitación

La antigua rectoría, de estilo tradicional, fue durante décadas el hogar de los párrocos destinados al municipio. También acogió actividades y fue sede del “teleclub” del municipio. Su recuperación no solo incluye la rehabilitación de las fachadas y la actualización de las instalaciones interiores, sino también la división horizontal del edificio para crear dos viviendas independientes.

Esta actuación se suma a una serie de inversiones realizadas o en proyecto que promueve la Parroquia de Sóller en los últimos años para poner edificios históricos al servicio de fines sociales y comunitarios. Tiene en proyecto la rehabilitación del oratorio de Santa Maria de l’Olivar (sa Capelleta) para crear una hospedería y centro de espiritualidad o las reformas ya ejecutadas en la rectoría del Port de Sóller, su casal de colonias o la mejora de la casa del sacerdote de Sóller ciudad, hoy adaptada para la realización actividades de formación y reuniones.