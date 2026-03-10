Andratx lanza un plan de choque de un millón de euros para asfaltar calles

El Ayuntamiento de Andratx destinará una partida de un millón de euros a la mejora del firme de diferentes calles del municipio, en una actuación que permitirá asfaltar más de 54.000 metros cuadrados de vías repartidas en distintos núcleos urbanos, según ha informado el Consistorio.

Los trabajos viarios se llevarán a cabo de forma escalonada durante los próximos meses bajo el impulso político de la regiduría de Vías y Obras, que dirige el primer teniente de alcalde Joan Forteza.

Las actuaciones se distribuirán entre diferentes núcleos. En Sant Elm, se intervendrá en el carrer Dragonera, carrer Eolo y carrer Punta Blanca. En s’Arracó, se actuará en el carrer Porvenir.

En Camp de Mar, las obras afectarán al carrer Taronger y al carrer des Salinar. Por su parte, en el Port d’Andratx se asfaltará el carrer Vell de Cala Llamp en dos fases, así como el carrer Isaac Peral y calles adyacentes.

Carretera Ma-10

En el núcleo de Andratx se actuará en la carretera Ma-10, el carrer Andalusia, carrer Aragón, carrer Navarra, carrer Son Sampol, carrer Son Bosch, carrer Son Moner y el carrer Biscaia y sus perpendiculares. En el caso de la Ma-10, el asfaltado se aplicará en un tramo de competencia municipal comprendido entre la rotonda de Son Esteve y la entrada de la población, con una superficie aproximada de 4.646 metros cuadrados.

En total, las actuaciones suman 54.140,36 metros cuadrados de asfaltado, según datos aportados por el Ayuntamiento de Andratx.

Paralelamente a este plan, desde el departamento de Vías y Obras se prevé también el asfaltado de seis calles más del núcleo de Andratx. En concreto, se actuará en todas las vías comprendidas entre la plaza de España y la calle General Riera.

Estefanía Gonzalvo

Respecto a esta mejora viaria, la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo (PP), destacó que el plan de asfaltado "permitirá actuar en diferentes núcleos y mejorar la seguridad y la calidad de las calles”. "Se trata de una inversión importante que demuestra el compromiso del equipo de gobierno con el mantenimiento y la mejora del espacio público en todo el municipio”, subrayó.