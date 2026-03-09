Sóller busca frenar el caos de remolques en la carretera y ordenar las embarcaciones en seco

El Ayuntamiento de Sóller ha puesto en marcha una iniciativa con la que estudia resolver la problemática de las embarcaciones en dique seco y la proliferación de remolques estacionados en espacios públicos, con especial preocupación por la situación en la carretera del desvío (Ma-11), donde este tipo de vehículos proliferan durante buena parte del año.

El concejal de Gobernación, Carlos Darder, ha confirmado que se ha recurrido a los servicios técnicos municipales para que estudien el diseño de una propuesta que dé respuesta tanto a empresas como a particulares propietarios de pequeñas embarcaciones. La intención del consistorio pasa por la habilitación de espacios temporales para el almacenamiento de estas estructuras, una medida que Darder considera necesaria para afrontar un conflicto que afecta a muchos municipios costeros de la isla y al cual el sector náutico solleric reclama una solución desde hace años.

Vista del puerto de Sóller. / Joan Mora

Riesgo

Esta iniciativa política llega reforzada por un informe de la Policía Local que alerta sobre el grave riesgo para la seguridad vial que supone la actual ocupación indiscriminada del arcén de la carretera del desvío con remolques estacionados. Según el documento policial, la presencia permanente de estos vehículos en la Ma-11 no solo reduce la anchura útil de la zona de seguridad de la carretera, sino que elimina las zonas de escape en caso de emergencia e interfiere en la percepción de la señalización vertical. La Policía subraya que muchos de estos remolques se encuentran incluso encadenados al mobiliario urbano, desnaturalizando su función y comprometiendo su estabilidad física, además de suponer un peligro para los peatones. Asimismo, la Policía Local advierte que, aunque tienen capacidad legal para retirar estos vehículos con grúa, el depósito municipal se encuentra actualmente saturado, hecho que hace imprescindible la creación de nuevas zonas de ordenación y control para las embarcaciones.

Darder ha señalado que la falta de regulación hasta la fecha ha provocado el surgimiento de diversos almacenes de barcas de forma irregular en el municipio. Con esta nueva ordenación, el Ayuntamiento pretende regularizar el sector y ofrecer una alternativa similar a la que se ha implementado con los vehículos terrestres. Del mismo modo, el concejal apunta que la falta de espacios de almacenamiento en tierra firme repercute directamente en la saturación de la bahía del Port de Sóller, donde muchas embarcaciones fondean de manera irregular durante el verano ante la inexistencia de lugares donde poder guardar estas barcas cuando están fuera de uso. Esta situación genera el temor en el Ayuntamiento de que Demarcación de Costas pueda intervenir obligando a retirar las barcas del mar, lo cual agravaría el problema para los pequeños propietarios si no disponen de un lugar donde custodiarlas adecuadamente, teniendo en cuenta que la mayoría de estos fondeos son actualmente irregulares.