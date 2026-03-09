A remolque de necesidades y problemas

Una problemática con nomenclatura concreta del Port de Sóller sirve de testimonio práctico de una situación que se da y padece de modo genérico. No sería así si las administraciones públicas tuvieran asumido y ejercieran su función de tracción, a modo de solución, de las necesidades y aspiraciones de la gente. Por contra, solo se enganchan a la gestión renqueante cuando el remolque se enquista como peligro para la vida colectiva.

En Sóller hay tanto remolque de embarcación estático que ya no saben qué hacer con ellos o, mejor dicho, cómo sortearlos. Los peatones y vehículos sí han aprendido a hacerlo por estricta necesidad. La Policía Local no actúa porque el depósito municipal está a tope y el Ayuntamiento busca normativa y almacén. Lo más curioso del caso sin embargo está en el temor a Demarcación de Costas que confiesa la casa consistorial. Si actúa sobre fondeos ilegales, más problemas en tierra. Cuando las administraciones encallan y entran en falsa competencia entre sí, paga, y no solo en metálico, el ciudadano.