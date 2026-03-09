Més per Sencelles insta a retirar el nuevo canal de whatsApp municipal en inglés y alemán

El grupo municipal de Més Unides per Sencelles ha registrado una moción para debatir en el próximo pleno municipal en la que insta al equipo de gobierno, formado por El Pi, PSOE y Volem Sencelles, que gobiernan en minoría, a retirar el canal de WhatsApp institucional que se ha creado recientemente en inglés y alemán al considerar que esta iniciativa “deja de lado” al catalán y “es contraria a los principios de normalización lingüística que deben guiar la actuación de las administraciones públicas en Balears”.

La forma ecosoberanista argumenta que la lengua catalana propia del municipio y de la comunidad autónoma “debe ser la lengua de uso normal y preferente en todas las comunicaciones institucionales del Ayuntamiento, tal y como establece el Estatuto de Autonomía y la Ley de Normalización Lingüística de 1986”. A su entender, la creación de canales institucionales en lenguas extranjeras “puede transmitir el mensaje de que el conocimiento de la lengua propia no es necesario para acceder a la información municipal”, lo que “entra en contradicción con las políticas de integración lingüística y con los cursos de catalán que el municipio promueve para las personas recién llegadas”.

En este sentido, el portavoz de Més Unides per Sencelles, Joan Miquel Chacón, explica que “las instituciones públicas tienen el deber de proteger y promover la lengua propia” y añade que “cuando un ayuntamiento abre canales institucionales en inglés y alemán pero obvia el catalán como la lengua central, está enviando un mensaje equivocado tanto a la ciudadanía como a las personas que llegan a nuestro pueblo”.

Chacón asegura que la iniciativa de su grupo municipal “no pretende excluir a nadie, sino garantizar la cohesión social y el derecho de todas las personas a conocer y aprender la lengua del territorio”: “La integración real pasa también por la lengua, las personas que vienen a vivir a Sencelles tienen el derecho a aprender catalán y a formar parte plenamente de la vida del pueblo, y si la administración crea canales paralelos en otras lenguas, está desincentivando este proceso de integración”.

Més Unides per Sencelles tilda de “incoherencia” el hecho de promover cursos municipales de catalán al mismo tiempo que se desarrollan canales institucionales que “pueden hacer pensar que la lengua propia no es necesaria”.

Noticias relacionadas

Por ello, esta formación que tiene a un concejal en la oposición municipal de Sencelles insta al equipo de gobierno a “garantizar” que todos los canales oficiales de comunicación municipal “usen el catalán como lengua vehicular principal” y a “reforzar” las políticas locales de fomento del aprendizaje de la lengua catalana como “herramienta de integración social”.