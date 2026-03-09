El Ibavi apuntala el antiguo cine Fantasio de Sóller donde se edificarán viviendas sociales
El deficiente estado de conservación del inmueble obliga a consolidar la estructura para evitar posibles desprendimientos
Sóller
El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) ha comenzado las labores de apuntalamiento en el interior de las dependencias que conformaban el antiguo cine Fantasio de Sóller.
Esta intervención preliminar se lleva a cabo debido al deficiente estado de conservación del inmueble, con el objetivo prioritario de consolidar la estructura y evitar posibles desprendimientos. Estos trabajos suponen el paso previo a la transformación definitiva del viejo cine, que se reconvertirá en un bloque de once viviendas sociales.
Obras
Según las previsiones del Ayuntamiento de Sóller, se espera que las obras de edificación estén en marcha a lo largo del presente año.
