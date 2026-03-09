Coalición per Mallorca acusa al Govern de "dejar morir la leche mallorquina"

Coalición per Mallorca ha denunciado la "pasividad absoluta" del Govern balear y del Consell de Mallorca ante el cierre definitivo de la empresa Agama, una decisión que deja a tres explotaciones ganaderas de la isla en una situación límite. La coalición ha advertido de que el cierre supone la pérdida de la principal industria que compraba leche local en Mallorca y certifica además el fracaso de una posible salida cooperativa para mantener la actividad.

Situación

Según ha señalado la formación, la situación no era imprevista, ya que el Govern había fijado el 31 de diciembre de 2025 como fecha límite para encontrar una solución que garantizara la continuidad de la actividad. Sin embargo, Coalición per Mallorca lamenta que no se haya puesto en marcha ningún plan de rescate efectivo y considera especialmente grave el fracaso del proyecto declarado en 2023 como "industrial estratégico".