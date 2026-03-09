Bunyola celebra los 100 años de Maria Ignàcia Colom

Bunyola celebró este domingo los 100 años de Maria Ignàcia Colom, de s’Alqueria d’Avall. Coincidiendo con los actos del Día Internacional de la Mujer, el Patronat Local de la Vellesa y el ayuntamiento organizaron un homenaje a la nueva centenaria local, al que acudieron decenas de vecinos.

Maria Ignàcia Colom és la séptima de once hermanos de amplia familia muy conocida en el pueblo. Su madre era Catalina Colom Rosselló, de s’Alqueria d’Avall, y padre era Guillem Colom Pons, conocido como es Pagès. Casada en 1948 con Guillem Borràs Palou, durante años llevaron la botiga de Can Palou, una de las más recordadas del pueblo. Tuvieron 7 hijos y tiene 14 nietos y 12 bisnietos.

Publicación de Facebook sobre el Centenario de Maria Ignàcia Colom.

El acto de homenaje contó con la participación de los xeremiers, la Coral Polifònica y la Escola de Ball de Bunyola.

Doble homenaje a las mujeres de Bunyola

Maria Ignàcia Colom ha sido la segunda mujer bunyolina homenajedas este 8M en el pueblo. El pasado viernes Sebastiana Quetglas Estarellas, de Son Roca, fue proclamada como la primera hija ilustre del pueblo.