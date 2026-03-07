¿Vivir y trabajar en Mallorca? Esta feria de empleo puede ser la puerta de entrada

Como destino turístico, Cala Ratjada, en el noreste de Mallorca, es especialmente popular entre los alemanes. Quienes puedan imaginarse vivir y trabajar allí —al menos durante la temporada turística— tendrán la oportunidad de establecer contactos en la feria de empleo local el próximo viernes 13 de marzo.

Crear una red de contactos

Es el tercer año consecutivo que el Ayuntamiento organiza la “Fira de l’Ocupació” junto con numerosas empresas de la zona. Según explica el consistorio en su página web, el objetivo del evento es poner en contacto a empresarios y personas que buscan trabajo. Tanto quienes quieren entrar por primera vez en el mercado laboral como quienes desean mejorar su situación profesional pueden crear aquí importantes contactos.

La feria se celebrará en la gran sala del centro municipal Cap Vermell Centre Cultural, donde también se encuentra la biblioteca municipal (en la calle comercial Avinguda Cala Agulla 50). Durante toda la jornada, de 10 a 18 horas, los visitantes podrán recorrer los stands de las empresas participantes, informarse de primera mano sobre las ofertas de empleo y realizar entrevistas en el mismo lugar.

Consejo: llevar tantas copias del currículum como sea posible, ya que las empresas suelen recogerlas directamente durante la feria.

Asesoramiento para el currículum

Como ya ocurrió en ediciones anteriores, participarán principalmente empresas del sector hotelero, turístico y de servicios, desde pequeños negocios locales hasta grandes cadenas hoteleras con varios establecimientos.

Además, entre las 9.30 y las 13.30 horas se ofrecerá un servicio de asesoramiento para elaborar o mejorar el currículum. Para muchos alemanes que aún no conocen bien las costumbres del mercado laboral español, puede ser una buena oportunidad para adaptarse a los requisitos locales. Lo ideal es llevar ya preparado un currículum y una fotografía personal.

Además de Cala Ratjada, la feria también se centra en otras localidades del municipio de Capdepera, como Font de Sa Cala, Canyamel y Cala Mesquida.