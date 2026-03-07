Vecinos denuncian el “abandono” intencionado de un camino histórico de la finca de Raixa

Usuarios habituales del valle de Raixa, en el municipio de Bunyola, han denunciado públicamente la “situación de abandono” que padece un camino histórico ubicado en la parte baja del valle y que es paralelo al torrente de Raixa, a poca distancia del actual trazado de la variante GR-221.5 de la Ruta de la Pedra en Sec que conecta los pueblos de Bunyola y Valldemossa.

Los denunciantes creen que se habría producido un “trato de favor” para beneficiar al propietario de la finca del Sementer des Colomer con el objetivo de abandonar el camino público histórico original que pasaba por delante de la casa de esta citada ‘possessió’ y canalizar el paso de los senderistas por el GR, sin dejar otras alternativas en el valle de Raixa. “Precisamente por este motivo se autorizó en su día una modificación oficial del trazado para desviar el paso y evitar el tránsito frente a la vivienda”, señalan las fuentes vecinales. No obstante, a pesar de que existe esta modificación, “sigue la oposición al paso de senderistas, deportistas, familias y otros usuarios del valle”, denuncian.

Los vecinos, molestos con los inconvenientes actuales para acceder por caminos públicos que atraviesan la finca de Raixa, explican que el actual trazado del GR-221.5 “evita todo el enclave del Sementer des Colomer y deja sin mantenimiento el camino histórico inferior”, por lo que creen que se trata de una actuación encaminada a favorecer que los excursionistas no utilicen este tramo con el objetivo de beneficiar al propietario de la finca.

Cabe recordar que la situación se ha agravado en estos últimos meses a raíz de la eliminación de una pista consolidada entre cultivos que atravesaba la finca de Raixa y que, según recuerdan los denunciantes, “durante más de dos décadas, esta pista había permitido realizar con normalidad una ruta circular muy utilizada por caminantes, corredores y ciclistas”. “La desaparición de esta pista ha eliminado de facto una de las conexiones tradicionales del valle”, añaden.

Esta pista ha sido eliminada por los actuales gestores de Raixa con el argumento de incorporarla al entorno agrícola para favorecer los cultivos experimentales en la finca. Se trata de una decisión que ha generado malestar entre los usuarios habituales. Hace dos meses incluso aparecieron pintadas en un invernadero de la zona contra la gestión de Vox, partido que controla la conselleria de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca a la que está adscrita la finca de Raixa.

Los usuarios defienden que la recuperación del camino histórico inferior, ubicado junto al dominio público del torrente, “permitiría restablecer una excursión circular viable, diversificar los recorridos y reducir la presión de uso que actualmente soporta el GR-221.5, especialmente durante los fines de semana”. Añaden que la voluntad de mantener “degradado o inaccesible” este tramo “supone una gestión perjudicial para el uso público del territorio y para el equilibrio entre conservación ambiental y acceso tradicional en uno de los enclaves más frecuentados de la Serra de Tramuntana”.

Jornada de limpieza no autorizada

Por otra parte, diversos colectivos habían programado para este sábado una jornada “simbólica” de limpieza de vegetación con el objetivo de recuperar un tramo invadido por maleza de este antiguo camino tradicional y de esta forma “visibilizar” la existencia de este trazado histórico que permitía realizar una excursión circular en el entorno del Sementer des Colomer antes de enlazar nuevamente con el itinerario principal. La actuación se planteaba también como un “gesto de apoyo y solidaridad” con el Ayuntamiento de Bunyola, que “actualmente afronta una elevada carga de trabajo en materia de mantenimiento y limpieza de caminos en la Comuna de Bunyola”.

No obstante, la jornada ha tenido que ser suspendida al no haber sido autorizada por la administración. Los agentes de Medio Ambiente destinados en Bunyola avisaron a la organización de que, después de consultarlo con el Ayuntamiento de Bunyola, esta insttución ha asegurado que el camino en el que se pretendía actuar “no figura inscrito como bien de titularidad municipal ni como camino público en la cartografía y bases de datos oficiales actualmente vigentes” y que “el único camino público reconocido en dicho ámbito es el denominado Camino de Raixa, integrado en la variante 5 de la Ruta de la Pedra en Sec”.

Los organizadores de la jornada sostienen que el camino “es municipal, público e histórico” y que actualmente necesita desbrozar para facilitar la lucha contra los incendios forestales, además de permitir el paso de los senderistas, ya que actualmente se les intenta alejar de este sendero con carteles de caza y la colocación de rejas en el dominio público del torrente.