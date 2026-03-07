Movilidad
Sóller multará con 200 euros por entrar sin permiso en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de abril
El Ayuntamiento activará el 1 de abril las cámaras de control de la ZBE tras un mes de pruebas durante marzo
El concejal advierte de que las sanciones serán acumulativas y que los turistas no quedarán exentos
Las cámaras con multómetro situadas en el perímetro de la Zona de Bajas Emisiones de Sóller (ZBE) comenzarán a multar a partir del 1 de abril. A partir de esa fecha, cualquier vehículo que acceda en la zona de tráfico restringido sin la preceptiva autorización será sancionado con una multa de 200 euros.
Así lo aseguró el concejal de Movilidad de Sóller, Josep Porcel, que explicó que durante todo este mes de marzo los dispositivos no multarán con el fin de llevar a cabo un período de pruebas y de adaptación por parte de los conductores. El caso es que mucha gente ha esperado hasta el final para solicitar su pase por la ZBE y estos días se registran largas colas de vecinos que realizan los trámites administrativos para evitar ser multados.
Del mismo modo, esta semana una empresa contratada por el ayuntamiento inició los trabajos para convertir las zonas azules de ORA en zona verde exclusiva para residentes. Así, todas las plazas de aparcamiento regulado existentes dentro del perímetro de la ZBE serán únicamente para los residentes de Sóller, recordó el concejal de Gobernación, Carlos Darder. Se prevé que más de 600 plazas de ORA se conviertan en zona para residentes cuando finalice el proceso de pintado de las marcas viales. Por ejemplo, el martes ya se hizo lo propio en el barrio de los Estiradors y en los próximos días continuarán los trabajos.
El ayuntamiento de Sóller recordó que las sanciones por circular en la ZBE sin autorización previa (en el caso de los conductores no residentes) puede conllevar la aplicación de multes acumulativas de 200 euros. Es decir, si un vehículo transita varias veces frente a las cámaras con lector de multas, cada vez que lo haga automáticamente se expedirá una sanción. La Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) se encargará de su gestión y cobro, tanto por vía voluntaria como forzosa.
Los turistas también pagarán sus multas
El concejal de Movilidad señaló que el sistema de cámaras permitirá al ayuntamiento de Sóller cobrar las sanciones que se impongan a los turistas. Explicó que las empresas de coches de alquiler disponen de los datos de los conductores y su correspondiente tarjeta de crédito, a la que se le cargará la sanción cuando la empresa titular del vehículo tenga que pagarla.
Cabe recordar que Sóller activó hace una semana su nueva Zona de Bajas Emisiones y una importante reforma circulatoria en sus calles. Esta medida, pionera en España por sus características, nace con el objetivo primordial de erradicar la saturación de tráfico que asfixia a la localidad durante los meses de temporada alta. El nuevo sistema establece una jerarquía de acceso clara: los conductores residentes en Sóller gozan de libertad total de movimiento, mientras que los ciudadanos de Deià, Fornalutx y Escorca disponen de un acceso limitado. Para el resto de conductores, la entrada al centro queda prohibida, salvo en los casos recogidos por una ordenanza que contempla diversas excepciones justificadas para evitar sanciones. Para velar por el cumplimiento de la norma, se han desplegado ocho cámaras de última generación equipadas con lectores de matrículas y sistemas de control de infracciones.
La mejor opción, los aparcamientos disuasorios
Para los conductores foráneos y visitantes que quieran desplazarse al valle, la mejor solución y la más recomendable es, sin duda, hacer uso de cualquiera de los cuatro aparcamientos disuasorios que el ayuntamiento ha habilitado en las proximidades de la carretera principal, conocida popularmente como la carretera del desvío. Estos espacios, que suman 600 plazas reguladas por la ORA, permiten dejar el vehículo de manera segura y acceder al centro de la ciudad en un paseo de, como máximo, diez minutos.
