Sebastiana Quetglas 'De Son Roca' ya es la primera hija ilustre de Bunyola
Coincidiendo con los actos del Día Internacional de la Mujer, el municipio reconoce la trayectoria de Sebastiana Quetglas por su “dedicación a recuperar la cultura de la música y el baile tradicional, siempre con el pueblo de Bunyola como referente principal”
Bunyola ha saldado una deuda con sus mujeres. Por primera vez, el retrato de una de ellas se colgará en una sala de plenos con las paredes llenas de cuadros de las figuras más destacadas del municipio, todos hombres.
Sebastiana Quetglas Estarellas 'De Son Roca' (Bunyola, 1939) ya es la primera hija ilustre del pueblo por su “dedicación a recuperar la cultura de la música y el baile tradicional, siempre con el pueblo de Bunyola como referente principal”. La proclamación, propuesta por Esquerra Oberta, se aprobó en un pleno extraordinario celebrado este viernes coincidiendo con los actos del Día Internacional de la Mujer.
Sebastiana Quetglas vivió desde pequeña imbuida la música y el folklore tradicional. La declaración como hija ilustre reconoce la trayectoria de la homenajeada y su papel clave en la conservación y transmisión de la cultura popular del pueblo, especialmente por ser una de las impulsoras de la Escola de Ball de Bunyola, una de las entidades emblemáticas del pueblo, fundada en 1978.
Su papel en la difusión y enseñanza de los bailes populares no se limitó al pueblo y durante años impartió cursos en Palmanyola y en otros municipios y numerosos centros educativos de la isla. En la década de 1990 organizó también talleres para enseñar juegos y músicas tradicionales a niños del pueblo.
Durante su trayectoria se cuentan también colaboraciones con el Teatre de Bunyola y la grabación del disco Bunyola, tonades i cançons (Ona Edicions, 2003), en el que interpretó temas tradicionales que había aprendido de niña. También participó en el proyecto Ferments, de Miquel Brunet.
Además, fue una de las impulsoras de otras asociaciones del municipio, como el Grup Excursionista de Bunyola (1988) o la Confraria de Santa Bàrbara (1996). Durante años fue también la organizadora de la Pujada a Lluc a Peu desde Bunyola.
Además de la proclamación como hija ilustre del pueblo, el reconocimiento ha incluido dedicarle la calle hasta ahora llamada Doctor Fleming, donde ella reside. La nueva placa fue descubierta tras el pleno celebrado en la Casa de Cultura.
Otros reconocimientos
Antes de la declaración como hija ilustre de Bunyola, Sebastiana Quetglas había recibido otros homenajes. El primero de ellos en 1995, cuando el Col·lectiu Cultural Sitja le otorgó el Premi Tramuntana, y el último en 2022, cuando la Escola de Ball le rindió tributo en un acto multitudinario.
