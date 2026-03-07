Maria Agnès Sampol ya es la nueva alcaldesa de Porreres: emotiva toma de posesión en el Auditori

Nueva etapa en el Ayuntamiento de Porreres. Maria Agnès Sampol Sabater (PP) ya es la nueva alcaldesa de Porreres en cumplimiento del pacto de gobernabilidad que su partido firmó con el Pi tras las elecciones de mayo de 2023. La bienvenida de Sampol ha supuesto asimismo el adiós de Xisca Mora como primera edil tras trece años sosteniendo la vara de mando. La regionalista continuará su labor como regidora en el área de igualdad industria y comercio. Sampol ha expresado que cumplirá con sus compromisos con el pacto y ha señalado que seguirá una ruta de continuidad en la que habrá diálogo, consenso y escucha.

Prohens apoya a Sampol en su toma de posesión

El auditori de Porreres ha sido escenario este sábado del pleno extraordianrio en el que se ha elegido a la nueva alcaldesa con los votos a favor de los regidores del PP y el Pi.

La candidata del PP ha estado arropada por la presidenta del Govern Marga Prohens, el presidente del Consell Llorenç Galmés, y los alcaldes populares de Maria de la Salut (Jaume ferriol), Santa Margalida (Martí Torres), Felanitx (Catalina Soler) y Santanyí (Maria Pons). También han asistido Sebastià Sagreras, portavoz del PP en el Parlament; y la consellera insular y portavoz Núria Riera.

El regidor Joan Obrador (PP) ha presidido el pleno al que ha dado inicio subrayando su importancia como “símbolo de la continuidad democràtica de nuestra institución, del compromiso con el servicio público y con la voluntad expresada por la ciudadanía”.

A pesar de que se conocía de antemano el resultado de esta sesión, seha seguido escrupulosamente el protocolo. Obrador recordó que el pleno se convocaba tras la renuncia de Xisca Mora a la alcaldía y la necesidad, por tanto, de elegir un nuevo primer edil. Los posibles candidatos debían ser los cabeza de lista de las partidos con representación municipal. Si tras la votación ninguno de ellos conseguía la mayoría absoluta, se nombraría alcalde el candidato de la lista con mayor número de votos populares en el municipio.

Un pleno transcendental

Sebastià Lliteres, Més per Mallorca, como candidato de la lista más votada, ha sido el primero en tomar la palabra. Tras dar la enhorabuena a la candidata del PP “que será elegida dentro de unos momentos alcaldesa”, Lliteres ha recordado a Sampol la tarea “pesada que le espera al frente del consistorio” y ha ofrecido su colaboración y la de sus regidores: “seguiremos ayudando en lo que podamos por el bien del pueblo, con el objetivo de llegar a acuerdos y consensos”. Lliteres también ha agradecido a las “905 personas” que hicieron posble que Més fuera la lista más votada en 2023 “fue la primera vez que un partido porgresista y soberanista ganaba en Porreres”.

El ecosoberanista también ha señalado cómo el pacto alcanzado por PP y PI le impidió ocupar la alcaldía y cómo se rechazó su oferta “honesta y sincera para gobernar entre todos aportando lo mejor de cada uno de nosotros”. En cualquier caso, ha reiterado el respeto de Mes por las “normas democráticas y los pactos que se derivan”.

Tras la interevnción de Lliteres, el regidor del PI Jaume Martorell ha hecho uso de la palabra para renunciar a la candidatura a la alcaldía, en virtud del pacto de gobernabilidad y estabilidad vigente.

Jura del cargo y entrega de la vara

Finalmente, la candidata popular y ahora alcaldesa Maria Agnès Sampol, ha expresado que llegado el momento, asumiría la responsabilidad de gobernar desde el compromiso, la humildad y la determinación. “Quiero dar respuesta a todas las personas que creyeron en mí, pero también a las que no lo hicieron; trabajando desde el diálogo, la transparencia y el sentido institucional. Mi objetivo es servir al municipio y poner las personas en el centro de las decisiones y garantizar un gobierno estable, honesto y orientado al bien común. Esta es mi palabra y mi compromiso”.

Tras la interevnción de Sampol, se ha procedido a la votación y a la proclamación de la candidata popular que ha obtenido ocho votos, frente a los cinco sumados por Lliteres.

Pasaban 20 minutos de las 12 del mediodía cuando Maria Agnès Sampol ha jurado su cargo, recuperando para el PP el gobierno de Porreres tras 27 años. Xisca Mora le ha entregado la vara de mando tras un prolongado abrazo.

La despedida de Xisca Mora

Xisca Mora se ha despedido de la alcaldía celebrando logros y recordando tareas que quedan por hacer. Se ha dirigido a Sampol, deseándole “aciertos y serenidad para afrontar la nueva responsabilidad”. “Desde nuestras legítimas diferencias políticas, hemos sabido colaborar poniendo los intereses de Porreres por encima de todo. He gobernado para todos, evitando el partidismo y siendo fieles al pacto con un proyecto integrador”.

Emoción antes del 8M

Sampol, ya como alcaldesa, ha tenido palabras de agradecimiento para sus padres, hermanas y esposo y también a su hijo, de corta edad: “El compromiso que quiero asumir también es para ti, para que puedas crecer en un pueblo del cual te pedas sentir orgulloso”. sampol ha tenido un recuerdo para el que fuera alcalde popular de Porreres, Pep Roig: "dejó una huella profunda y, seguro, se alegraría de este momento". También ha agradecido el apoyo de su equipo y de su partido, el de los trabajadores del consistorio, y ha reconocido la necesaria labor de la oposición. Finalmente, ha reiterado su compromiso con el pueblo de Porreres: "El Ayuntamineto es vuestra casa y la alcaldía es para serviros" tanto en los proyectos como en el día a día.

Un día antes del 8M, Sampol se ha convertido en la primera mujer del PP "que asume esta responsabilidad. Tiene un valor simbólico no personalmente sino porque representa la evolución natural de una sociedad que entiende que el servicio público no tiene género”.