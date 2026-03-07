Hoteleros sobre el inicio de temporada en Cala d'Or: “Parece que va incluso mejor que el año pasado”

¿Qué temporada esperan este año?

Estamos bien encaminados tanto en el calendario como en las reservas. Parece que este año va incluso mejor que el anterior, que ya fue muy bueno. Estamos registrando un aumento de reservas y también han subido los precios de las habitaciones.

¿Entonces afrontan el verano con buenas perspectivas?

Sí, esperamos la temporada con ilusión. Aunque ahora todavía parece imposible que podamos abrir pronto. Pero ya estamos acostumbrados: ocurre todos los años. Y al final siempre lo conseguimos.

En estos momentos aún hay obreros y personal de limpieza trabajando por todo el hotel, y a veces se producen pequeños conflictos. Pero también estamos acostumbrados a eso y no es nada que no pueda solucionarse.

¿Cuándo abrirán?

El 27 de marzo, para aprovechar el inicio de la semana de Pascua. Cala d'Or no es un destino especialmente adecuado para el invierno. La localidad está bastante lejos de Palma, por lo que nos resulta difícil abrir antes.

Mantendremos el hotel abierto siete meses, aunque no siempre esté completo. Pero es mejor abrir que mantenerlo cerrado. Es mejor tanto para el personal como para el propio edificio. Si la infraestructura permanece mucho tiempo sin utilizarse, acaba deteriorándose o “oxidándose”, especialmente porque el hotel está situado directamente junto al mar. El 31 de octubre volveremos a cerrar.

¿Cómo han preparado el hotel durante el invierno para la nueva temporada?

Actualmente estamos realizando un amplio proyecto de renovación en todas las habitaciones del hotel. Tenemos cinco categorías de habitaciones y las vamos renovando una tras otra. Este año ha tocado la categoría “Superior Vista Mar”.

Además, hemos construido una pequeña zona de almacenamiento de residuos, porque el municipio de Felanitx ha cambiado el sistema de recogida de basura: antes se hacía mediante contenedores y ahora es recogida puerta a puerta. Los contenedores se han retirado, así que ahora debemos sacar los residuos cada día de forma individual. Por eso es importante contar con un punto de recogida, sobre todo teniendo en cuenta las diferentes fracciones de basura.

Desde el punto de vista estético, la retirada de los contenedores es positiva para el destino turístico.

¿En qué consiste la renovación de las habitaciones?

Es una renovación completa, que incluye mobiliario nuevo, cambios en los colores de las habitaciones y una imagen más fresca.

¿Cuánto tiempo durará?

Llevamos ya dos años con el proyecto y esperamos poder terminarlo el próximo año.

¿Cómo está ahora Cala d’Or?

Se han acondicionado algunas zonas verdes, pero por lo demás no ha habido muchos cambios, porque el municipio también ha tenido que gastar bastante dinero en el nuevo sistema de recogida de basura.