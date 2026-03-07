La lluvia desluce la inauguración de la Fira del Fang de Marratxí

La lluvia ha sido la gran protagonista de la jornada inaugural de la Fira del Fang de Marratxí que ha abierto sus puertas en la mañana de este sábado. Los actos protocolarios, como el corte de la cinta y la actuación de los Gegants de Marratxí Bet i Marçal, han quedado algo deslucidos ya que han tenido que realizarse en el interior de la carpa. La ausencia de visitantes ha sido la nota más destacada de las primeras horas de la cita, aunque a partir de las 15:00 horas, el mal tiempo ha dado un respiro y se ha registrado mayor afluencia de público durante la tarde.

Tras el acto institucional, y a pesar de la intensa lluvia, las autoridades han visitado los diferentes expositores para conocer de primera mano las creaciones de los artesanos. La comitiva oficial ha estado formada por el alcalde de Marratxí Jaume Llompart; el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; el conseller ejecutivo de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio; y la regidora de Fires i Festes, Antònia Coll, además de otros miembros de la corporación municipal.

Jaume Llompart ha destacado el papel de la Fira como símbolo del patrimonio cultural del municipio y como un espacio "donde la tradición se combina con la creatividad y donde cada pieza cuenta una historia que conecta con nuestra identidad cultural". Llompart ha subrayado que con el lema escogido este año ‘Sembrant art i ceràmica’ se ha querido "poner en valor el talent de nuestros artesanos y continuar proyectando la cerámica de Marratxí más allá de nuestras islas".

La Fira del Fang es uno de los eventos culturales y artesanales más emblemáticos del municipio y el principal escaparate de la cerámica artesanal y contemporánea de Balears. En esta edición reúne más de 30 estands de ceramistas procedentes de Marratxí, de diversos municipios de Mallorca como Palma, Binissalem, Algaida, Llucmajor, Alaró, Selva, Inca, Lloseta, Costitx y Caimari; así como artesanos de Barcelona y Alicante.

La Fira del Fang se celebrará del 7 al 15 de marzo en la plaza de la Iglesia de Sant Marçal, bajo el lema “Sembrant art i ceràmica”. Durante toda la semana se ofrecen actividades como talleres de modelaje y decoración, demostraciones de torno, y otras propuestas culturales y familiares.