El Tren de Sóller ampliará sus horarios a partir del 16 de marzo: Consulta las nuevas frecuencias
La mayor frecuencia de horarios permitirá una mejor conexión entre Palma y la Serra de Tramuntana
El Tren de Sóller pondrá en marcha a partir del próximo 16 de marzo una ampliación de sus horarios con el objetivo de ofrecer más opciones de desplazamiento tanto a residentes como a visitantes en uno de los momentos del año en los que empieza a aumentar la afluencia de viajeros.
Con esta actualización, la histórica línea ferroviaria contará con seis frecuencias diarias entre Palma y Sóller, mejorando así la conexión entre la capital balear y la Serra de Tramuntana. Los trenes con salida desde Palma hacia Sóller partirán a las 10.10, 10.50, 12.15, 13.30, 15.10 y 19.40 horas.
En sentido contrario, los servicios desde Sóller hasta Palma saldrán a las 9.00, 10.50, 12.15, 14.00, 17.15, 18.00 y 18.30 horas, lo que permitirá una mayor flexibilidad para planificar tanto excursiones de un día como desplazamientos más cómodos entre ambos municipios.
Horarios del tranvía
Por su parte, el tranvía de Sóller también adaptará su oferta desde esa misma fecha con un refuerzo de frecuencias entre Sóller y el Port, uno de los trayectos más utilizados durante la temporada alta. Desde Sóller al Port, las salidas serán a las 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00 y 20.35 horas.
En el recorrido de vuelta, desde el Port de Sóller hasta el valle, los tranvías circularán a las 8.30, 9.30, 10.25, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 y 21.05 horas.
Esta ampliación horaria permitirá mejorar la movilidad en uno de los enclaves más visitados de Mallorca, facilitando los desplazamientos entre Palma, Sóller y su puerto en un periodo en el que comienza a intensificarse la actividad turística.
