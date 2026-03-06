Suspendida la ballada popular en defensa del oratorio de Porreres

La ballada popular prevista para este sábado por la noche, organizada con el único objetivo de recuperar el oratorio de Porreres, ha quedado suspendida. Así se anunció el pasado jueves y la razón de esta decisión es que el colectivo que impulsaba este encuentro colectivo ha reconocido “la implicación amorosa y paternal del obispo Taltavull”.

El cierre del oratorio de Porreres fue anunciado el pasado mes de febrero. La razón es que el único sacerdote, el cura Francesc Novella, se ve obligado a abandonar el templo religioso, que es propiedad de la congregación de Sant Felip Neri. La orden ha adoptado una drástica decisión para terminar de una vez por todas con el escándalo público que supuso el enfrentamiento que mantienen desde hace años el sacerdote de esta iglesia de Porreres con el hermano lego, que volvió a repetirse el pasado mes de septiembre y que terminó con una detención y con una denuncia en los juzgados de Manacor.

Hace ya varios años que la orden de Sant Felip Neri, a petición precisamente del obispado de Mallorca, intentó buscar una solución a este enfrentamiento y se tomó una decisión que no llegó a cumplirse. Los dos religiosos debían marcharse del oratorio e integrarse en otras congregaciones de la misma orden. Sin embargo, Francesc Novella, que lleva alrededor de 30 años ocupándose de esta iglesia, no quiso marcharse y siguió al frente de la iglesia. Es decir, no cumplió su juramento de obediencia a sus superiores.

Sin embargo, al repetirse de nuevo el enfrentamiento, esta vez la congregación no está dispuesta a aceptar que uno de sus sacerdotes desobedezca una orden superior. Y esta vez se le ha comunicado a Novella que tiene que abandonar el oratorio, entre otras cosas porque no le pertenece, y si quiere continuar perteneciendo a Sant Felip Neri debe integrarse en otra comunidad de la propia orden.

El sacerdote, sin embargo, anunció que no quería marcharse de Mallorca, lo que ha supuesto que la congregación le expulse y por lo tanto deje de formar parte de la orden de San Felip Neri. Solo se le ha permitido despedirse de sus feligreses a través de una última misa, que tendrá lugar el proximo 29 de marzo, que coincide con el domingo de Ramos y que es además el día de su cumpleaños.

El religioso Francesc Novella no pierde su condición de sacerdote aunque ya no forme parte de San Felip Neri. Ha solicitado integrarse en la diócesis de Mallorca, es decir, quedar bajo las órdenes del obispo Taltavull, con el que precisamente no mantiene una buena relación, sino todo lo contrario. El obispo ha aceptado que se integre en la diócesis y está pendiente de acordar su destino en una de las iglesias de Mallorca.

Taltavull ya manifestó desde el primer momento su deseo de que el oratorio de Porreres no pierda su condición religiosa y por lo tanto continúe con la misma misión apostólica que ha venido realizando desde hace más de cien año y que forma parte de la historia del pueblo y de la gente de esta localidad. El obispo lleva semanas manteniendo conversaciones con los responsables de la congregación propietaria de este templo y sobre la mesa se han planteado varias soluciones para que la iglesia no se vea obligada a cerrar las puertas a sus parroquianos. Y, según parece, ambas partes están a punto de cerrar un acuerdo, aunque de momento el obispo prefiere no anunciar el futuro que tendrá el oratorio hasta que se firme este pacto definitivo.

Lo cierto, es que el interés y la iniciativa que está mostrando Taltavull para solucionar esta cuestión y garantizar el futuro del oratorio, ha motivado que los organizadores de la ballada popular que debía celebrarse el próximo sábado hayan decidido anularla. En un cartel que se ha elaborado para anunciar la decisión se destaca “el magnífico trabajo del obispo”, así como también se destacan “las soluciones prometedoras” sobre el futuro del templo religioso. Los organizadores detallan que “dejamos el tema en las manos acogedoras y de gran coraje del obispo".

Cabe recordar que Taltavull también le había aconsejado al sacerdote Novella que debía marcharse de Porreres para terminar de una vez por todas con el escándalo que provocó su enfrentamiento con el otro integrante de la orden. Sin embargo, el religioso no aceptó el consejo y decidió mantenerse en la misma iglesia. En ese momento el obispo solo podía aconsejar, pero no ordenar, ya que el sacerdote no pertenecía a la diócesis de Mallorca sino a otra congregación que se organiza de una manera autónoma.