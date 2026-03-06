El sector lácteo de Mallorca, a contrarreloj tras el cierre de Agama: peligra el futuro de diez vaquerías

El sector lácteo de Mallorcatrabaja desde el martes, tras el anuncio del cierre de Agama, contrarreloj para encontrar en tres semanas una salida a los 300.000 litros de leche que las explotaciones de Son Carbó y Son Bernat producían para la planta del Grupo Damm que ahora cierra. En Mallorca, ahora mismo quedan diez vaquerías. Si las dos proveedoras de Agama, cierran, las organizaciones agrarias advierten que se producirá un efecto dominó. “Las organizaciones trabajamos para que no ocurra este cierre”, advierte la gerente de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-AIA), Joana Mascaró, entidad que engloba nueve de las 10 vaquerías mallorquinas. Son Carbó pertenece a Asaja pero al ser también de Campos, trabajan de la mano.

Joana Mascaró de UPA-AIA. / UPA-AIA

"No veo Mallorca sin vacas" Joana Mascaró — Gerente UPA-AIA

“La esperanza es lo último que se pierde”, reconoce al preguntarle si el cierre de Agama supone la muerte del sector lácteo de Mallorca. “Las vaquerías ya estamos acostumbradas a que siempre vienen maldadas. Aguantamos, aguantamos y hacemos todo lo que podemos pero no es lo mismo que cierres una explotación porque así lo decides a que te veas obligado a cerrar porque te cambian las reglas del juego. No veo Mallorca sin vacas. Y no la veo porque otros sectores también pagarán las consecuencias de la desaparición de las vaquerías como el de los cereales, forrajes o maíz ya que la mayoría viven de las explotaciones que tienen vacas que son sus mayores consumidores”, desgrana.

“No es que cierren dos explotaciones, hecho que no ocurrirá porque las organizaciones agrarias estamos trabajando para que no ocurra, pero si cerraran, las pequeñas quedarían sentenciadas”, admite. Y es que reconoce que “como menos somos, menos servicios tenemos. Ya no contamos con servicios técnicos en Mallorca. Todo está en Menorca. Tampoco tenemos veterinario, viene cada 15 días de Menorca. No podemos dejar que desaparezca otra explotación porque las otras irán detrás”. Ahora mismo resisten 10 explotaciones en Mallorca. Las dos más grandes son Son Carbó y Son Bernat, en este cómputo ya no se incluye Ses Veles (la otra proveedora de Agama) porque ya ha anunciado su cierre.

"La leche al segundo día si no le has dado salida, la puedes tirar” Joana Mascaró — Gerente UPA-AIA

Dar salida a la leche

Tras el anuncio del cierre de Agama, la actuación más urgente es colocar la leche que producen las dos explotaciones. “La leche no puede esperar. Día 1 de abril debemos tener una salida porque estamos hablando de un producto que no es como los cereales que los puedes guardar 15 días o tres semanas, la leche al segundo día si no le has dado salida, la puedes tirar”, alerta Joana Mascaró. El panorama, prosigue, es que tres semanas es muy poco tiempo de margen para recolocar la leche de las dos vaquerías. “Se está trabajando para temporalmente poder sacar la leche de alguna manera pero la realidad es que nos han dado muy poco margen de tiempo. No es lo mismo tener medio año para mirar otras alternativas que podrían ser viables para estas dos explotaciones que tener tres semanas. Nuestro objetivo es tener algo temporal que nos de un margen para encontrar otra opción más estable pero claro es muy poco tiempo. No hay margen porque estamos hablando de 300.000 litros de leche mensuales. Es mucha leche. Estas dos vaquerías producen mucha más leche que las otras vaquerías que hay juntas”, describe.

Cabe recordar que las previsiones con las que trabajaban las vaquerías de Mallorca era que el Grupo Damm se llevaría la leche hasta finales de septiembre. “Se estaban estudiando otras alternativas y, para ello, teníamos un margen de maniobra de medio año pero ahora nos dan tres semanas. Tres semanas no dan margen para nada”, sentencia.