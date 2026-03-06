El Port de Pollença se renueva contra el cambio climático

El gerente de Ports de les Illes Balears (PortsIB), ente público dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern, Kico Villalonga, ha visitado este viernes por la mañana las obras que se están ejecutando en el Port de Pollença para supervisar el avance de los trabajos de mejora de las instalaciones portuarias, acompañado por la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pollença, Joana Aina Campomar, y la segunda teniente de alcalde, Maria José Jiménez Escribano.

Durante la visita, Villalonga ha podido comprobar el estado de ejecución de la construcción del segundo pantalán, una actuación incluida dentro de un proyecto más amplio que contempla la reparación estructural de muelles, la sustitución de las placas de los pantalanes y diversas actuaciones de refuerzo en las instalaciones del puerto.

"El proyecto tiene como objetivo mejorar la seguridad estructural y la operatividad de las infraestructuras portuarias, así como garantizar su adaptación a las necesidades actuales y a los efectos del cambio climático. En concreto, las actuaciones incluyen la sustitución de las placas de los seis pantalanes del puerto (A, B, C, D, E y F), que presentan deterioros como fisuras, grietas y oxidación de las armaduras, así como el recalce de pilas y muelles para corregir los descalces detectados en varias zonas de la instalación", explica el Govern.

Una imagen de las obras de construcción de un segundo pantalán en el Moll. / Caib

Asimismo, el proyecto contempla el "recrecido de determinados tramos de muelle para mejorar la operatividad de las instalaciones y adaptarlas a las previsiones de subida del nivel del mar, en línea con el Plan General de Ports".

El presupuesto total de las obras asciende a 2.070.639 euros (IVA incluido) y forma parte del compromiso del Govern con la modernización de los puertos de gestión autonómica y la mejora de los servicios que se ofrecen a los usuarios del Port de Pollença.

"Con estas actuaciones, PortsIB continúa avanzando en el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras portuarias de Balears, con el objetivo de garantizar instalaciones más seguras, eficientes y preparadas para los retos futuros", concluye el ejecutivo.