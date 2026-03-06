La Escola de Mallorquí de Manacor premia a los Joves de Mallorca per la Llengua

La entidad Joves de Mallorca per la Llengua han sido elegidos por el pleno de la Escola Municipal de Mallorquí (EMM) del Ayuntamiento de Manacor para recibir el Reconeixement de Mèrits 2026. Esta distinción, propuesta por el claustro del profesorado de la EMM, reconoce "su contribución a la defensa, protección y difusión de la lengua catalana en Mallorca, muy especialmente entre la población joven". El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, ha comunicado la decisión del pleno a la entidad, "una noticia que han recibido con ilusión y agradecimiento", apunta el Ayuntamiento. El acto oficial de entrega del galardón se llevará a cabo el 11 de junio a las 19 horas en el Auditori de Manacor.

Joves de Mallorca per la Llengua es una asociación juvenil sin ánimo de lucro que lleva más de 30 años trabajando por el catalán en Mallorca. La entidad organiza actividades centradas en impulsar y crear espacios para la lengua propia en la isla, así como campañas orientadas a conseguir mejoras para el futuro de la juventud mallorquina. Entre los grandes eventos que organizan cada año destacan el Acampallengua, que este año se celebrará en Manacor, y el Correllengua.

Desde 1976, la Escola Municipal de Mallorquí otorga el Reconeixement de Mèrits a personas o colectivos que han destacado por su fidelidad a la lengua catalana y por la protección y transmisión de alguna faceta del legado lingüístico y cultural. Joves de Mallorca per la Llengua se añade así a una lista de galardonados que incluye a escritores como Guillem de Efak, Maria Antònia Oliver, Bernat Nadal y Antònia Vicens; figuras de la música como Antònia Font, Maria del Mar Bonet, Biel Majoral, Dàmaris Gelabert o los grupos Tramudança y la Agrupació Sa Torre; y también colectivos destacados como la Mostra de Teatre o el Club d'Esplai Crist Rei.

Desde 1994 trabajando por el catalán

Joves de Mallorca per la Llengua es una asociación juvenil sin ánimo de lucro que, desde 1994, defiende la lengua y la cultura propias de Mallorca. La entidad está formada por una comisión permanente y cuenta también con una amplia plataforma de voluntarios que colaboran en las actividades anuales que organiza la asociación.

A lo largo de estos años ha impulsado campañas como 'Volem comprar en català', enfocada a la normalización del catalán en el ámbito comercial. Otras campañas han estado relacionadas con el etiquetado en catalán, la oficialidad del catalán en la Unión Europea, la promoción del cine en catalán, o la normalización lingüística en el ámbito jurídico y administrativo.

Una de sus actividades más emblemáticas es la Acampallengua, que nació en 1997, y desde entonces ha sido considerada una cita imprescindible para la juventud de las Islas, y se ha consolidado, musical y culturalmente, como un evento de referencia en los países de habla catalana. También es un espacio que sirve para crear y fortalecer vínculos con otras entidades y organizaciones; es por eso que en el programa se incorporan charlas y mesas redondas sobre temas de actualidad muy diversos y un gran concierto la noche que, en algunas ediciones, ha llegado a reunir a 15.000 jóvenes. Este año, los próximos 11 y 12 de abril, Manacor será el escenario de la nueva edición del Acampallengua.

El Correllengua 2024, organizado por Joves de Mallorca per la Llengua, culminó en la Plaça Major de Palma. / Ajuntament

Otro de sus logros colectivos más importantes es el Correllengua, una actividad cultural y físico-deportiva, que se realiza con el objetivo de promover y defender la lengua catalana. Esta idea nació en 1995 con el fin de demostrar la vitalidad de la lengua catalana y fomentar su uso social.

A partir de este primer evento, el formato de Correllengua se extendió al País Valencià y Catalunya. El Correllengua es una carrera no competitiva de relevos que consiste en la entrega como testigo de la llama de la lengua, que va pasando de mano en mano a lo largo de todo el recorrido: los corredores de un pueblo llevan la llama hasta el siguiente pueblo, al estilo de la llama olímpica.

Se trata de una actividad festiva y lúdica que se organiza con el apoyo de las entidades locales de todos los pueblos por los que pasa la flama. El Correllengua de 2024 pasó por todas las islas de Balears y culminó con la concentración de decenas de miles de personas en la Plaça Major de Palma en un clamor contra los ataques al catalán. El Correllengua Agermanat 2026 recorrerá más de 1.500 kilómetros en 17 etapas, del 19 de abril al 5 de mayo y unirá simbólicamente Catalunya Nord, Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears y l'Alguer con la Flama de la Llengua.

Otras iniciativas, como 'Treu la Llengua' "demuestran la vitalidad de esta asociación y su capacidad de movilización social, trabajando por la normalización del catalán con una mirada alegre, abierta y participativa", concluye el Ayuntamiento de Manacor.