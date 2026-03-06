Crisis en el sector lácteo: ¿Qué pasará con los 300.000 litros de leche mensuales para Agama?
Transportar la leche a la península o a Menorca son las dos vías que se están estudiando para dar salida a la producción de las dos explotaciones proveedoras de Agama
El cierre adelantado de Agama sacude al sector lácteo y deja a las dos grandes vaquerías de Mallorca sin salida para su leche. El Grupo Damm comunicó el martes el cierre de Agama. Como consecuencia, la compañía dejará de recoger la leche a las explotaciones de Son Carbó y Son Bernat a finales de este mes de marzo, seis meses antes de lo previsto. La abrupta decisión precipita una crisis ya que a partir del 1 de abril las dos explotaciones deberán recolocar 300.000 litros mensuales sin margen de reacción.
Miquel Vanrell de Son Carbó explica que sobre la mesa hay dos escenarios que si no llegan a buen puerto, “lo único que nos quedará es cerrar”. Aunque el panorama es crítico, mantiene la esperanza para encontrar una alternativa inmediata tras la salida de Agama como cliente de las dos grandes vaquerías proveedoras. El transporte a la península y el envío a Menorca son las vías en las cuales se trabaja, pero con costes y logística complejos.
A partir del 1 de abril de 2026, las explotaciones que abastecían a Agama tendrán que colocar 300.000 litros de leche al mes. La cifra corresponde al volumen conjunto que entregaban Son Carbó y Son Bernat a la industria que el Grupo Damm dejará de operar en Mallorca. En el caso de Son Carbó, la producción que ahora queda en el aire es muy significativa: alrededor de 12.000 litros diarios y del orden de 230.000–240.000 litros mensuales.
“Nosotros teníamos una estrategia para ir colocando la leche gradualmente a otros sitios y ahora nos ha pillado que debemos hacerlo de golpe”, admite el responsable de la granja, Miquel Vanrell, tercera generación al frente de la explotación. “Enviar leche a la península” es uno de los escenarios que se contemplan, advierte Vanrell, pero con una consecuencia clara: “El coste del transporte repercutirá en el precio de la leche”. Para una explotación que ha invertido recientemente dos millones de euros en automatización y bienestar animal, el precio final al que se venda el litro puede marcar la diferencia.
Menorca
Otra vía en estudio pasa por Menorca, con la posibilidad de enviar la leche “tanto en forma líquida como de cuajada”. Vanrell subraya que estos son solo los escenario que hay sobre la mesa. De momento, hay muchas llamadas, reuniones pero nada cerrado. La principal dificultad es que el volumen a colocar es enorme y las decisiones deben tomarse casi a contrarreloj. Exactamente, en tres semanas.
Dentro de Mallorca, admite, la capacidad de absorción industrial es limitada. Vanrell señala que “la otra gran industria es Formatges Grimalt”, pero también reconoce el límite: “No puede absorber tanta cantidad de leche de golpe”.
Si ninguna de las vías de recolocación funciona a tiempo, el golpe puede ser definitivo. Vanrell lo plantea sin rodeos: “Si estos escenarios no llegan a buen puerto, lo único que queda es cerrar”. Así las cosas, la presión que viven las dos vaquerías azotadas por el cierre de Agama es diaria porque a partir del 1 de abril la leche que produzcan las vacas “se debe colocar como sea”.
