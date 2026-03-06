Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crece la presión contra el Ayuntamiento de Alcúdia para que defina su postura sobre el cable eléctrico

La entidad vecinal ANACA reclama también una asamblea abierta a la ciudadanía después de que un informe encargado por el Consistorio cuestione totalmente el trazado que había sido consensuado por Red Eléctrica, instituciones y vecinos

Vecinos de la entidad ANACA, en un pasado acto reivindicativo contra el cable.

Vecinos de la entidad ANACA, en un pasado acto reivindicativo contra el cable. / DM

Joan Frau

Joan Frau

Alcúdia

La publicación de un informe técnico del Centre Balear de Biologia Aplicada (CBBA)que había sido encargado por el Ayuntamiento de Alcúdia para valorar las diferentes alternativas de trazado del segundo cable eléctrico de interconexión entre la península y Mallorca ha avivado estos días la polémica alrededor de esta controvertida infraestructura y cada vez son más las voces que reclaman a la alcaldesa Fina Linares (PP) la convocatoria de una reunión abierta a la ciudadanía para que defina la posición institucional del Consistorio con respecto al cable. Y es que el informe, muy argumentado desde el punto de vista ambiental, se decanta claramente por la opción de la bahía de Alcúdia para la entrada del cable a la isla y no por la alternativa de la bahía de Pollença que finalmente se ha incluido en el proyecto consensuado entre la promotora Red Eléctrica, las administraciones competentes (entre ellas el propio Ayuntamiento) y una asociación vecinal.

La nueva plataforma vecinal ANACA se ha sumado a la petición de Unides Podem y también ha reclamado al Ayuntamiento que explique públicamente el contenido del citado informe de CBBA y las alegaciones que ha presentado al proyecto de interconexión eléctrica, cuyo trazado entre Mallorca y Menorca está actualmente en exposición pública.

ANACA, que se reunirá con la alcaldesa este próximo lunes 9 de marzo en un encuentro en el que espera “clarificar la posición institucional del Ayuntamiento” sobre esta cuestión, recuerda que el informe de CBBA, que fue entregado el pasado 12 de enero, “concluye que la alternativa de entrada por la bahía de Alcúdia (conocida como 10bis) presenta menor afección ambiental que la alternativa de la bahía de Pollença, tanto en el ámbito marino como en el terrestre”.

Mapa del trazado del cable desde su entrada por sa Ferradura (arriba de la imagen) hasta su llegada a ca na Lloreta (abajo).

Mapa del trazado del cable desde su entrada por sa Ferradura (arriba de la imagen) hasta su llegada a ca na Lloreta (abajo). / DM

La opción de la bahía de Alcúdia, que permitiría aprovechar los conductos de refrigeración de la central de es Murterar y descartaría el trazado terrestre de 13,2 kilómetros por el interior del municipio, era la preferida por el Ayuntamiento y por los vecinos del municipio desde el primer momento. Ahora, el informe encargado por el Consistorio ha vuelto a cargar de razones a los partidarios de esta opción, que reclaman que se reabra el debate antes de que se ejecute el proyecto consensuado, que contempla la entrada del cable por la zona de sa Ferradura, en la Victòria. De hecho, las dos entidades vecinales creadas para reivindicar los intereses de los ciudadanos frente al proyecto del cable podrían reunirse para hacer un frente común y reivindicar una posible modificación del proyecto con el objetivo de mantener abierta la opción de la bahía de Alcúdia, que según el informe es la alternativa que menos impacto ambiental, social y económico genera.

No obstante, y a pesar de las conclusiones claras del informe pagado por el Ayuntamiento, las alegaciones firmadas por la alcaldesa “no reflejan de manera inequívoca la recomendación técnica de reinterpretar la valoración ambiental que descartó la alternativa por Alcúdia”, lamenta la entidad ANACA, que considera “imprescindible” que el Consistorio haga públicos de manera íntegra todos los informes municipales emitidos sobre este proyecto “para garantizar la máxima transparencia y permitir una comparación objetiva con anteriores informes no favorables”.

Nueva exposición pública

Esta entidad vecinal cree que ahora es el momento ideal para cuestionar el proyecto consensuado, ya que recientemente se ha publicado en el Boib el trámite de información pública del trazado del cable entre Mallorca y Menorca, que abre un plazo de 30 días hábiles para presentar alegaciones. ANACA considera que esta circunstancia “hace especialmente necesario que el Ayuntamiento clarifique su posición institucional con carácter previo a la finalización de dicho plazo”, ya que “resulta difícil sostener un supuesto consenso cuando el propio informe técnico promovido por la institución plantea una revisión sustancial del análisis ambiental previamente asumido”.

El trazado terrestre de la interconexión entre Mallorca y Menorca que afecta al municipio de Alcúdia es el mismo que el contemplado en el proyecto entre la península y Mallorca, que transcurre por el interior del municipio del Nord a lo largo de 13,2 kilómetros entre sa Ferradura y el polígono de ca na Lloreta. Más de un centenar de propiedades resultan afectadas por el proyecto, de las que la mayoría, unas 75, corresponden a parcelas particulares, y el resto son de propiedad municipal, insular o autonómica.

