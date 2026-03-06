Un 77% de la planta hotelera de Calvià estará abierta en Semana Santa

La llegada de la Semana Santa, a principios del próximo mes de abril, marcará el inicio de la temporada turística en Calvià. El 73 por ciento de la planta de alojamiento (hoteles, agroturismos y apartoteles) estará abierta y plenamente operativa para recibir a los visitantes a principios de abril. Se trata de 154 establecimientos de los 211 censados. Ello supone que, de un total de casi 61.000 plazas, el 77 por ciento (cerca de 47.000) se comercializan para Semana Santa, según ha explicado este viernes el Ayuntamiento de Calvià.

En este sentido, el Consistorio añade que "la apertura temprana de 154 establecimientos solo es posible si existe una demanda previa confirmada", por lo que "la salud de la oferta refleja una alta confianza de los turoperadores y del mercado directo en Calvià como destino refugio para la Semana Santa de 2026 con la constatación del alto índice de satisfacción y tasa de repetición".

El alcalde del municipio, Juan Antonio Amengual, a su regreso a la Isla tras asistir a la última edición de la ITB (la feria Turística Internacional de Berlín), ha afirmado que «una vez más hemos constatado la confianza de los mercados emisores, ahora en Alemania y hace unos meses en el Reino Unido. Esa confianza se traduce en que Calvià puede alargar la temporada turística por ambos extremos, primavera y otoño. Este año la Semana Santa cae muy pronto y la oferta hotelera está disponible y en marcha de forma mayoritaria. De la misma manera no me cabe duda de que la oferta complementaria y de servicios va a estar a la altura. Es una muy buena noticia poder alargar la temporada, pero mucho mejor es demostrar que estamos preparados para hacerlo».

De las 46.855 plazas disponibles en Semana Santa, 33.911 se corresponden a 98 hoteles; 11.839 a 44 apartoteles; y 1.105 a 12 hostales y agroturismos. En las principales zonas estarán abiertos: 65 establecimientos en Palmanova, Magaluf, Cala Viñas; 48 en Peguera – Cala Fornells; y 27 en Santa Ponça.

El Ayuntamiento subraya que "los hoteles de mayor tamaño y categoría tienden a abrir de forma más temprana" y que "los que retrasan la apertura son aquellos en reforma y, principalmente, hostales, pequeños agroturismos y aparthoteles".

La oferta que lidera el inicio de la temporada es nítidamente la de lujo y gama media-alta. Destaca el hecho de que casi 28.400 plazas pertenecen a hoteles de 4 ó 5 estrellas, el 60,7 por ciento de la oferta disponible en las fechas de apertura. "Esto demuestra que el municipio avanza en la consolidación de un turismo de valor añadido, donde los establecimientos de mayor categoría son los más dinámicos y los primeros en abrir", celebra la institución municipal.

El eje Palmanova-Magaluf-Cala Vinyes sigue siendo uno de los motores destacados del municipio, aportando más del 52 por ciento de los establecimientos abiertos (65 de 154) y el mayor volumen de plazas operativas para estas fechas. Peguera y Santa Ponça le siguen con una robustez notable, sumando entre ambas otras 18.547 plazas listas para recibir visitantes.

Comparativa 2025-2026

Comparando los datos de 2025 y 2026, se observa una tendencia clara de crecimiento y anticipación de la oferta operativa en Calvià, a pesar de que en 2026 la Semana Santa cae antes (principios de abril) que en 2025 (13 de abril).

En 2026, el municipio logra poner en marcha 2.640 plazas más (+6 por ciento) en más establecimientos (154 de este año por 148 de 2025). "Esto es especialmente relevante considerando que la Semana Santa de 2026 es más temprana, lo que suele dificultar la apertura de hoteles de temporada". apunta el Ayuntamiento, que añade que "el destino no sólo ha mantenido su capacidad operativa, sino que la ha incrementado en volumen de plazas y número de hoteles abiertos".