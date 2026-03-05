La recogida domiciliaria dispara los datos de reciclaje en Inca

El Ayuntamiento de Inca consolida con datos muy positivos la reforma del sistema de recogida de residuos implantada durante el último trimestre de 2024. Según las cifras registradas entre 2024 y 2025, la ciudad ha pasado de un 34 por ciento de recogida selectiva antes de los cambios a un 42,9% después de su implantación.

Esto supone un incremento de 8,9 puntos porcentuales, afianzando la efectividad de las medidas impulsadas con el objetivo de mejorar el reciclaje, cumplir la normativa europea y luchar contra el incivismo y el turismo de basuras.

«Estos resultados confirman que el camino emprendido es el correcto. La ampliación del puerta a puerta y la reorganización del sistema de recogida nos han permitido mejorar de forma clara los índices de reciclaje y avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible», destaca la concejala de Servicios, María del Carmen Osés.

Además, Osés añade que “la reducción de la basura no reciclable y el aumento de todas las fracciones reciclables son una muestra evidente de la implicación de la ciudadanía. Continuaremos reforzando el servicio y trabajando para eliminar puntos de incivismo y mantener una ciudad más limpia.»

Mejora progresiva en todas las fracciones

Los datos muestran que, tras la ampliación del puerta a puerta y la retirada de contenedores en zonas críticas, se ha producido una notable reducción del rechazo y una mejora significativa en las fracciones reciclables.

Así, la fracción del rechazo (basura no reciclable) se reduce en 8,9 puntos, pasando del 66% al 57,1%. Por otra parte, la recogida de la fracción de orgánica crece de forma muy notable: del 12% al 18,3%, lo que representa un incremento del 52,5%. Por último, los envases también mejoran: del 9% al 10,9%; y el papel y cartón y el vidrio mantienen una tendencia estable pero creciente.

De esta forma, "los óptimos resultados consolidan el cambio de tendencia hacia un modelo más eficiente y alineado con los objetivos ambientales de la Unión Europea", apunta el Ayuntamiento.

En este sentido, el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, asegura que “detrás de estos datos hay un esfuerzo colectivo. La gente de Inca ha dado un paso adelante y se ha implicado, y eso se nota: reciclamos más y generamos menos rechazo que hace un año».

Moreno remarca también que “este cambio no es sólo una cuestión de normativa; es una forma de cuidar la ciudad y el futuro. Continuaremos trabajando para que reciclar sea más fácil, más cómodo y más efectivo en todos los barrios.»