Conflicto laboral

El inicio de la huelga indefinida de basuras en Llucmajor se aplaza hasta finales de mes

Las partes implicadas se emplazan a una nueva reunión el próximo 20 de marzo en el Tribunal de Mediación y Arbitraje de Balears (Tamib)

Basura acumulada en contenedores de Llucmajor, en una imagen del pasado diciembre

Basura acumulada en contenedores de Llucmajor, en una imagen del pasado diciembre / DM

Iñaki Moure

Iñaki Moure

El inicio de la huelga indefinida de basuras en Llucmajor, que se había anunciado para este lunes, se ha aplazado a la espera de nuevas reuniones entre todas las partes implicadas, según informaron a este diario desde el sindicato UGT Servicios Públicos.

Esta es la decisión que se ha adoptado después de una reunión en el Tribunal de Mediación y Arbitraje de Balears (Tamib), en que han participado representantes del Ayuntamiento, de la empresa y de los trabajadores.

Está previsto que el próximo 20 de marzo haya una nueva negociación en el Tamib. Si sigue sin haber acuerdo, avisan desde el sindicato, la huelga indefinida empezará el lunes siguiente, día 23 de marzo.

Pagos a la empresa

Según explicaron fuentes sindicales, antes del 20 de marzo se debería convocar un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Llucmajor para solucionar el problema de los pagos municipales pendientes a la compañía concesionaria, lo que desbloquearía el cumplimiento del acuerdo laboral con los trabajadores, alcanzado en 2024.

Esta semana UGT anunciaba la convocatoria de la huelga, que afecta a la plantilla de la empresa FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), adjudicataria del servicio municipal, y la justificaba por la comunicación por parte de la compañía de su intención de incumplir el acuerdo salarial alcanzado en 2024.

Según el sindicato, dicho pacto puso fin al conflicto anterior y estableció una "paz social" que ahora quedaría rota al no aplicarse las mejoras económicas acordadas a partir de este mes de marzo.

Fuentes sindicales explicaron que la empresa justifica esta decisión argumentando que el Ayuntamiento de Llucmajor no está asumiendo los gastos derivados de aquel acuerdo ni agilizando el proceso de licitación del nuevo contrato del servicio. A esta reivindicación salarial se suma una demanda laboral relativa a la ampliación de la duración de los descansos semanales de los trabajadores.

Un conflicto pendiente de resolver

Los problemas con el servicio municipal de recogida de basuras han sido una constante en esta legislatura, donde se han venido registrando continuas quejas de los vecinos de diferentes puntos de Llucmajor, sobre todo en las urbanizaciones.

Como símbolo de este malestar, el pasado agosto, la fachada del Ayuntamiento apareció con un gran montón de basura y desperdicios varios, y con una pancarta que decía: ‘Vos deixam la merda que no recolliu’ (‘Os dejamos la mierda que no recogéis’). Esta acción de protesta la reivindicaron los quintos de la localidad.

A finales de octubre de 2024, el Ayuntamiento presidido por la alcaldesa Xisca Lascolas (Partido Popular) ya sancionó a FCC por las "deficiencias" en el servicio ante la acumulación de bolsas en las calles. Paralelamente, en aquel entonces Comisiones Obreras (CCOO) amenazó con una convocatoria de huelga en el servicio de recogida de residuos.

TEMAS

  • huelga
  • Ayuntamiento
  • FCC
  • UGT
