Los funcionarios del Ayuntamiento de Santa Margalida preparan movilizaciones

Los funcionarios y el personal laboral del Ayuntamiento de Santa Margalida, reunidos en asamblea este miércoles por la tarde, han decidido llevar a cabo varias movilizaciones para reclamar a los partidos con representación en el pleno que aparquen sus diferencias políticos para cumplir con los compromisos adquiridos con el personal municipal y denunciar su precaria situación laboral. De momento, llevarán a cabo una concentración de dos horas de duración frente al Ayuntamiento el próximo 19 de marzo con motivo de la reunión de la comisión informativa previa al pleno del próximo 26 de marzo, al que también acudirán para defender sus intereses y porque, en principio, volverá a someterse a aprobación la Relación de Lugares de Trabajo (RLT) que fue tumbada por Convergència y PSOE en una sesión anterior.

Según explican, desde hace “muchos años” los trabajadores del Ayuntamiento perciben un sueldo que está “muy por debajo” de la media de los ayuntamientos mallorquines de características similares al de Santa Margalida y que los diferentes equipos de gobierno durante los últimos 20 años “no han conseguido aprobar ninguna RLT ni la carrera profesional” de la que dispone “la inmensa mayoría de los trabajadores de las administraciones locales de Balears”. Tampoco disfrutan de ningún complemento económico que pueda igualar "aunque sea aproximadamente" los sueldos de otras administraciones.

La plantilla, tal y como expresa en una declaración conjunta consensuada entre la junta de personal y el comité de empresa del Ayuntamiento de Santa Margalida, se muestra especialmente molesta por la falta de aprobación por parte del pleno de la RLT que había sido consensuada en el marco de la mesa negociadora, que incluye un incremento significativo del complemento específico para la gran mayoría de trabajadores. En el pleno en el que la RLT iba a ser aprobada, “las malas relaciones” entre los partidos del pacto de gobierno, PP y la Convergència de Joan Monjo, según explican fuentes de la plantilla, motivaron que este último partido votara en contra, lo que sumado al voto contrario de la oposición socialista, impidió su aprobación. “Pedimos que, en este caso, dejen las discrepancias políticas a un lado y se pongan de acuedo para aprobar esta mejora retributiva”, reclaman a los políticos.

Los trabajadores avisan que están “acabando la paciencia” por esta cuestión. “En consecuencia, la desmotivación crece, lo que repercute en la calidad de los servicios que el Ayuntamiento ofrece a la ciudadanía”, explican. La plantilla añade que no reclama “nada extraordinario”, sino solamente “equiparar mínimamente el importe de un complemento económico con el resto de ayuntamientos”. “Con los años que llevamos atrasados en este aspecto, cobrando un salario inferior, creemos que es lo mínimo que nos merecemos”, concluyen.

A la asamblea del pasado miércoles, celebrada en el auditori municipal, participaron unos 50 trabajadores. Además de reclamar la aprobación de la RLT y su dotación presupuestaria, los funcionarios también exigieron el pago del complemento de asistencia que habían acordado y que sigue sin cumplirse después de que el equipo de gobierno haya encargado informes que concluyen que se trata de una medida que podría ser impugnada.

Se trata de un complemento que premia mediante un plus económico a los trabajadores que menos se acogen a bajas laborales. De hecho, según explican fuentes sindicales, desde que se pactó este complemento muchos de ellos han agotado días de asuntos propios a raíz de pequeñas enfermedades para no tener que solicitar la baja médica y de esta forma percibir este complemento que finalmente ha quedado congelado.